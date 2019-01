Baupflicht für Stellplätze soll gelockert werden

Wie viele Stellplätze für Autos braucht ein Haushalt? Einen? Zwei? Oder vielleicht gar keinen? Pauschal beantworten lässt sich diese Frage nicht. Weil verschiedene Faktoren eine Rolle spielen: Standort der Wohnung, Größe des Haushalts und das Einkommen zum Beispiel. Basierend auf einem Antrag der Fraktion der Grünen aus dem Jahr 2016 schlägt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat nun vor, für die Innenstadt eine Stellplatzsatzung zu erlassen, die gestaffelt nach Wohnungsgröße vorschreibt, wie viele Parkplätze beim Bau von Wohnhäusern je Wohnung angelegt werden müssen.

Die Landesbauordnung sieht bislang pauschal vor, dass im Wohnungsbau ein Stellplatz pro Wohnung angelegt werden muss. Kommunen haben aber die Möglichkeit, per Satzung oder auch über Bebauungspläne davon abweichende Vorgaben zu machen. In Friedrichshafen gibt es seit 2005 eine Satzung für den Kernstadtbereich, wonach die Verpflichtung zum Anlegen von Stellplätzen für Einzelhandels-, Gastro- und Beherbergungsbetriebe sowie für kulturelle und öffentliche Einrichtungen entfällt. Ansonsten gilt die Landesbauordnung, wobei in neueren Bebauungsplänen der Stellplatzschlüssel teilweise auf 1,5 bis 2,0 je Wohnung erhöht worden ist beziehungsweise eine Staffelung nach Wohnungsgrößen vorgegeben wird.

Grüne hoffen auf geringere Mieten

Eine solche Staffelung schlägt die Stadtverwaltung nun für den gesamten Innenstadtbereich vor. Per Satzung sollen folgende Stellplatzschlüssel festgelegt werden: 0,6 für Wohnungen unter 50 Quadratmeter, 0,8 für Wohnungen mit 50 bis 100 Quadratmetern und 1,0 für Wohnungen mit mehr als 100 Quadratmetern. Hintergrund ist ein Antrag aus dem Jahr 2016, in dem die Grünen verschiedene Vorschläge zur Minderung des Stellplatzbedarfs unterbreitet hatten. Vor allem zwei Ziele wollen sie damit erreichen: Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs in der Innenstadt und Reduzierung der Baukosten im Wohnungsbau durch kleinere Tiefgaragen – verbunden mit der Hoffnung auf niedrigere Mieten.

Ihren Antrag begründen die Grünen damit, dass die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum hoch, zugleich aber die Nachfrage nach Stellplätzen für kleine und mittlere Wohnungen speziell in der Innenstadt eher gering sei. Als Beispiel verweisen sie auf das Metzquartier, wo genau dies der Fall gewesen sei. Aus den statistischen Zahlen des Jahres 2016 errechnet sich für Friedrichshafen ein durchschnittlicher Stellplatzbedarf von 1,2 je Wohnung. Dieser Wert ergibt sich aus dem Verhältnis von 33 737 zugelassenen Kraftfahrzeugen (ohne Mopeds und Motorräder) zu rund 28 000 Haushalten. Die Erfahrung zeigt, dass der Bedarf in den Ortsteilen höher, in der Innenstadt niedriger ist.

In der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt gab Gerhard Leiprecht, Fraktionschef der Grünen, zu verstehen, dass der eigene Antrag zwar weiter ging als nun der Vorschlag der Verwaltung, signalisierte aber, dass seine Fraktion mit einer Mehrheit für diesen Vorschlag erstmal zufrieden wäre. „Wir sind ja Realpolitiker“, so Leiprecht. Diskussion und Abstimmung gab’s in der Ausschusssitzung noch nicht, das soll am kommenden Montag der Gemeinderat übernehmen.