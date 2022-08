Baumstamm stürzt in Schlucht und tötet eine Mutter und ihr Kind

Ein herabfallender Baumstamm hat am Sonntagmittag eine 42-Jährige und ihr sechs Jahre altes Kind getötet. Der Stamm löste sich, als Mutter und Kind zusammen mit anderen Personen auf einer Kiesstraße in der Taminaschlucht bei der schweizerischen Gemeinde Pfäfers in der Nähe von Bad Ragaz wanderten. Laut Kantonspolizei starben beide noch am Unfallort. Die Polizei untersucht den Fall.

Die Straße werde von hunderten Ausflüglern genutzt, sei aber eigentlich für Privatverkehr gesperrt. Nach dem Unfall wurden sämtliche Wanderwege in der Umgebung des Unglücks gesperrt. Am Montag untersuchten Experten das Gelände. Sie entdeckten noch weitere gefährliche Bäume, die nun entfernt werden. Die Arbeiten im steilen Gelände können teilweise nur mit Kletterausrüstungen und in Seilschaften ausgeführt werden.