Baumschnitt- und Nistkastenkurs mit dem BUND

Ailingen (sz) - Hochstamm-Expertin Elli Miller wird am Samstag, 19. Februar, von 14 bis 16 Uhr den Schnitt an hochstämmigen Apfelbäumen im „Streuobstgarten Weilermühle“ bei Ailingen vorführen. Es wird sowohl der Erziehungsschnitt als auch der Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung des BUND. Wer möchte, kann unter Anleitung das Gelernte auch gleich in die Tat umsetzen und üben. Soweit vorhanden sollten dann Baumsägen und Baumscheren, eventuell auch Leitern, mitgebracht werden.

Parallel wird in einem Nistkastenkurs erläutert, warum Nistkästen wichtig sind. Es werden verschiedenen Typen vorgestellt und erläutert, welche Materialien und Formen geeignet sind, wie sie richtig angebracht, gereinigt und gepflegt werden. Außerdem dürfen Interessierte vor Ort bei der Nistkastenputzete helfen.

Nach den Kursen gibt es für die Teilnehmer Gelegenheit, sich über die Arbeit und Aktionen des BUND Friedrichshafen zu informieren. Kursgebühren fallen nicht an, Spenden seien jedoch willkommen, schreibt der BUND.

Bei Regen, Schnee oder Dauerfrost werden die Kurse auf den 26. Februar verschoben.