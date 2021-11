Unbekannte haben am Mittwoch, mutmaßlich gegen 22.30 Uhr, mehrere Baumaschinen von einer Baustelle in der Paulinenstraße in Friedrichshafen gestohlen. Die Maschinen – eine Rüttelplatte, ein Fugenschneider und ein Grabenstampfer – haben einen Gesamtwert von rund 8000 Euro, so die Polizei. Zeugenwerden gebeten sich unter der Telefonnumer 07541 / 361 42 0 zu melden.