Großes Glück hatte ein 40-jähriger Autofahrer am Montag, 17.30 Uhr, auf der B 31 in Höhe des Klärwerks Friedrichshafen. Ein Laubbaum hielt dem Sturm nicht Stand, knickte ab und fiel auf das Auto des in diesem Moment in Richtung Friedrichshafen vorbeifahrenden 40-Jährigen. Das Fahrzeug wurde im Front- und Dachbereich von dem Baum gestreift. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Autofahrer sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt.