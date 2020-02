384 Aussteller aus 13 Ländern haben in diesem jahr die neunte Auflage der Fruchtwelt Bodensee besucht. Laut Veranstalter lieferte die Messe frische Impulse für Obstbauern, Landwirte und Brenner. 16 100 Besucher strömten am Wochenende auf das Messegelände in Friedrichshafen. Vertreter aus Politik und Verbänden, Landwirte und Obstbauern rückten den Dialog mit Verbrauchern und Interessensverbänden in den Vordergrund.

Die 39. Bodensee-Obstbautage stärkten mit Vorträgen und Diskussionen den Zusammenhalt der Obstbaubranche. So gab beispielsweise „Bauer Willi“ vor vollen Stuhlreihen praktische Tipps für die kreative und offene Kommunikation mit kritischen Verbrauchern. Auch die Vorträge zum Thema Direktvermarktung fanden großen Anklang.

Die Bilanz nach den drei Messetagen fällt aus Messesicht durchweg positiv aus: „Die große Stärke der Fruchtwelt Bodensee liegt in der Kombination aus fachlich und wissenschaftlich fundierten Vorträgen des Rahmenprogramms mit einem vielfältigen und hochwertigen Produktangebot der Aussteller. Von neuen Obstsorten über Pflanzenschutz bis hin zu aktuellen Entwicklungen von Maschinen und Geräten erhalten die Besucher einen hervorragenden Marktüberblick durch namhafte Aussteller“, resümierte Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann.

Die leicht gestiegenen Besucherzahlen in wirtschaftlich unruhiger Lage zeigen laut Messe, dass die Landwirte in die Zukunft blicken, nach Lösungswegen suchen und die Fruchtwelt Bodensee als „ideale Plattform für ihre Interessen“ sehen, heißt es weiter.

Auch Andreas Ganal, Geschäftsführer, und Erich Röhrenbach, Vorsitzender der Obstregion Bodensee, zeigten sich zufrieden: „Die Fruchtwelt Bodensee kommt gut an, es ist ein wichtiger Treffpunkt für die Branche zum Austausch und zur Diskussion. Die Eröffnung und die Vorträge waren sehr gut besucht und das Publikum war hochkarätig, auch viele Obstbäuerinnen und Obstbauern haben daran teilgenommen“.

Der nächste internationale Fachgipfel für Obstbauern, Landwirte und Brenner am Bodensee findet vom 18. bis 20. Februar 2022 statt.