Im Spielehaus herrscht während der Pfingstferien Hochbetrieb. Da werden eifrig Regale und Buchstützen gebaut, eine ganze Meute spielt auf dem Hartplatz Fußball und es wird eifrig an einer Hütte aus Bambusstangen gewerkelt. Außerdem werden für das Spielehaus Bänke aus Holz und Paletten gebaut, auf denen sich die Kinder nach vollbrachter Arbeit ausruhen können. In jeder Woche kümmern sich 14 Betreuer um rund 130 Kinder, teilt das Spielehaus mit und stellt fest: „Die Ferienbetreuung im Spielehaus hat nichts von ihrer Anziehungskraft verloren.“

„Die Ferienbetreuung ist ein echtes Erfolgsmodell. Die Kinder kommen gerne ins Spielehaus und genießen die abwechslungsreichen Tage“, erklärt Margret Beck, Leiterin des Spielehauses. Es sei toll zu sehen, wie sich Kinder, die sich vorher noch nie gesehen haben, auf Anhieb anfreunden und miteinander spielen.

Wasserrutsche fürs Kulturufer

Und an heißen Tagen gibt es auch eine Abkühlung. Die Kinder testeten am Freitag eine 18 Meter lange Turbo-Wasserrutsche. „Das Ganze endete in einer riesigen Wasserschlacht, bei der alle ihren Spaß hatten“, so Margret Beck. Die Wasserrutsche hat ihren Test bestanden und kann nun beim Kulturufer eingesetzt werden.

Im Bewegungsgarten konnten die Kinder ihr Balancegefühl testen, schaukeln und klettern. Sicher angeseilt, kletterten sie auf den großen Baum im Spielehausgarten, um dann die große Glocke zu läuten.

In einem anderen Raum des Hauses sitzen Kinder und töpfern eine Nachbildung des Eiffelturms. Im Garten entstand unter Anleitung eines Architekturstudenten eine Hütte aus Bambusstangen. Damit die Hütte auch steht, musste beim Bau auf die Statik geachtet werden. 1,50 Meter hoch ist sie. Nach der eintägigen Bauzeit spielten die Kinder eifrig damit.

Mit Stapelsteinen, die aus PET-Flaschen hergestellt wurden, entstanden zudem hohe Türme, die mehrfach auf- und auch wieder abgebaut wurden. „Die Stapelsteine aus PET-Flaschen haben gegenüber Bauklötzen den großen Vorteil, dass sie weich sind und sich die Kinder beim zusammenwerfen nicht verletzen können“, erklärt Beck. Es gibt noch viele weitere Angebote für die Kinder in den Pfingstferien. Die Pfingstferienbetreuung endet am Freitag. Dann kehrt kurzzeitig Ruhe ein.

Noch bis Anfang Juli sind die Mitarbeiter mit dem Spielbus an mehreren Orten in der Stadt unterwegs: vom 25. bis 28. Juni auf dem Spielgelände an der Moltkestraße und vom 2. bis 5. Juli auf dem Spielgelände an der Bodelschwinghstraße. Danach beginnen die Aktionen auf dem Spielgelände beim Seehasenfest. Dort ist das Spielehaus vom Seehasensamstag, 13. Juli bis zum Seehasenmontag, 15. Juli im Paulinengarten mit dabei.