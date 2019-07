Die Bastel- und Spielaktionen auf der Aktionswiese des Häfler Spielehauses und des Spielebusses sowie die Werkstätten und Projekte verwandeln die Bereiche zwischen dem Kleinen Zelt und hinter dem Großen Zelt wieder in ein Wimmelbild, auf dem es allerhand zu entdecken gibt. Jeden Tag, von 13 bis 18 Uhr, ist hier jede Menge Action angesagt. Sämtliche Angebote sind kostenlos und hinzu kommen Aktionen, die nur an bestimmten Tagen angeboten werden.

Bauen, Bewegen, Basteln – für die drei großen „Bs“ ist auf der Aktionswiese jede Menge angeboten. Das gilt sowohl für Kleinkinder, als auch für die etwas Älteren. Während Malina und Nea aus Lindau mit ihrem Vater einen Turm aus Kapla-Steinen bauen, versucht sich die vierjährige Juki aus der Schweiz auf dem Balance- und Geschicklichkeitsparcours. Es warten Wasser- und Rollenrutsche auf die Gäste, es gibt die Möglichkeit einer Mini-Eisenbahnfahrt oder Angebote in den Werkstätten. In der Grünholzwerkstatt wird geschnitzt und gedrechselt, im Künstleratelier wird gemalt, in der Druckwerkstatt können eigene Kreationen druckreif bearbeitet werden und in der Familienholzwerkstatt gibt es fantasievolle Bauanleitungen, die gleich in die Tat umgesetzt werden können. Hinzu kommen die vielen kreative Tagesangebote.

Eintauchen bei den Weltensammlern

Am Auftaktwochenende war dies zum Beispiel das „Archiv des Weltensammlers“. Sieben bemalte Halbkugeln, die jeweils für eine Welt standen, hingen wie Glocken von einem großen geschmiedeten Gestänge herab. Man konnte im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Kopf in ihnen eintauchen und auf Entdeckungsreise gehen. Der kleine Bent aus Belgien war besonders von der bunten Plastikwelt angetan. Kein Wunder – denn darin gab es jede Menge Lego und Plastiktiere zu entdecken. Am Montag und Dienstag, 29. und 30. Juli, wird das Bauprojekt „Bänke für das Spielhaus“ angeboten. Hier soll gemeinschaftlich eine Bank gezimmert und verziert werden. Die Wissenswerkstatt lädt täglich bis einschließlich Freitag, 2. August, dazu ein, einen Handlüfter zu bauen und die Kunstschmiede ist von Mittwoch, 31. Juli, bis einschließlich Sonntag, 4. August, auf der Aktionswiese vertreten. Ab Donnerstag lädt das Gruselkabinett „Grusel Gewusel“ zum Mitmachen ein.

Krach machen im Klangkanal

Auf der Musikbaustelle „Klangkanal“ darf ordentlich Krach gemacht werden. Trommeln aus Abwasserrohren sind hier ein echter Hingucker. Die labyrinthförmig angelegte Klangskulptur kann immer wieder umgebaut werden. Die „Rein-Ruf- und Raus-Hör-Röhren“ üben eine besondere Faszination auf Kinder aus. Im alten Musikpavillon entsteht mit dem Kunstprojekt „Flying Waste – Wegwerfen ist auch keine Lösung“ ein riesiges, begehbares Mobile, das zum Nachdenken anregen soll.