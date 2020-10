Baubürgermeister Köhler über Vorzüge und Schwächen von Friedrichshafens Innenstadt

Mehr Leben in die Innenstadt: Dieses Ziel schreiben sich eigentlich alle auf die Fahnen, die mit dem Thema zu tun haben. Trotzdem haben viele das Gefühl, dass zu wenig passiert. Warum das so ist, was passieren muss und woran es manchmal hapert – das hat Martin Hennings Friedrichshafens Baubürgermeister Stefan Köhler gefragt.

Ich arbeite seit Ende 2003 für die Schwäbische Zeitung in Friedrichshafen. Seit dem ersten Tag ist das Thema „Belebung der Innenstadt“ auf der Tagesordnung, in jedem Wahlkampf stand es oben auf der Agenda. Trotzdem hat man das Gefühl: Passiert ist nichts. Warum ist das so?

Die Innenstadt war schon immer ein kommunalpolitisches Thema, zum Beispiel als es um die Frage ging, den Autoverkehr herauszunehmen und eine Fußgängerzone zu errichten. So heftige Diskussionen wie damals haben wir heute nicht. Nein: Es ist viel passiert in den letzten 15 Jahren, in 2006 die Eröffnung des k 42 mit einem gutem, hochwertigem Ladenmix und dem Frequenzbringer Medienhaus, 2009 die Umgestaltung von Teilen der Fußgängerzone rund um die Wilhelmstraße, 2011 das neue Gebäude anstelle der ehemaligen Polizeidirektion mit gutem Einzelhandel, die Gestaltung des Metzquartiers als neuem Entree für die Innenstadt, die Brücke über die Millionenschlucht als weiteren Zugang von Norden kommend…

Trotzdem bleibt das Gefühl, dass nichts passiert ist. Warum?

Weil nur wenige Privateigentümer in eine Modernisierung oder zumindest in einen Farbanstrich investiert haben. Was uns als Stadt anbetrifft, weil auch einiges nicht geschafft wurde.

Zum Beispiel der Hintere Hafen mit dem Museumsquartier...

Ja, hier kommen wir nur mühsam voran und müssen angesichts nun knapperer Finanzen das zeitlich „strecken“. Auch beim Uferpark wollten wir schon weiter sein, zumal wir immer gesagt haben: erst der Uferpark, dann die Innenstadtmöblierung und -begrünung. Trotz eines enormen Aufwands mit Bürgereinbindung und einstimmigem Wettbewerbsergebnis haben wir ja bis heute keine Klarheit. Die sollten wir jetzt im Zuge der Einleitung eines Bebauungsplan-Verfahrens wie auch der Haushaltsberatungen herbeiführen. Der Rat muss sagen, ob, was und wie schnell der Uferpark verändert werden soll.

Wenig passiert in all den Jahren ist auch in der Friedrichstraße.

Das sehe ich anders. Wir haben dort einen über 60 Jahre anhaltenden Trading-Down-Prozess gestoppt. Eine Aufwertung, die nur mit den Eigentümern gelingen kann, benötigt mindestens 20 bis 30 Jahre. Bei meinem Amtsantritt in 2008 habe ich gesagt, dass sich diese Straße wieder als Schokoladenseite von Friedrichshafen präsentieren können muss. Passiert ist Folgendes: Rahmenplan per Ratsbeschluss aufgestellt, Gessler 1862 als vorbildliche Privatinitiative, Metzquartier mit guter Gastronomie und Ladengeschäften, die Seestatt am Stadtbahnhof mit Wohnen, Arbeitsplätzen und einem Lebensmittler, die Neubauten auf dem Gelände des Schöllhorn und der Stadtkasse, das Lukullum, die Planung für Neubauten anstatt der beiden Trappgebäude und dem Ein-Euro-Shop daneben laufen. Ich würde sagen: Wir haben den Abwertungsprozess gestoppt, und die Talsohle ist mehr als durchschritten.

Der Straßenverkehr rollt aber wie seit 20 oder 30 Jahren durch die Friedrichstraße. Blitzer stehen jetzt da. Aber von einem Boulevard kann nun wirklich nicht die Rede sein. In einem halben Jahr ist die Friedrichstraße keine B 31 mehr. Warum liegen bis jetzt keine Pläne auf dem Tisch, was dann dort passieren soll?

Die Politik hat entschieden, dass das Thema immer wieder zurückgestellt wird. Behandlung im ISEK, Behandlung in den Bürgerveranstaltungen zur Überplanung des Uferparks. Zumal die Friedrichstraße nun bis Sommer 2021 Bundesstraße bleibt, ist auch noch etwas Zeit. Eine Vorlage wird in Kürze dazu eingebracht.

Was sollte denn passieren?

Ich bin davon überzeugt, dass wir die Straße schrittweise beruhigen und noch weiter entschleunigen müssen, sogar mit Unterbrechung zwischen Metzstraße und Karlstraße, natürlich nicht für Busse, Radler, Rettungsdienste. Das beruhigt spürbar, zugleich können alle Parkhäuser noch angefahren werden. Wichtig ist, dass wir schnell zu einer guten Lösung kommen. Wir sollten das Thema nicht zerreden und dann passiert nichts. Das erfordert die Bereitschaft zur Findung von Kompromissen.

Wir sind gespannt. Gucken wir mal aufs große Ganze. Was zeichnet die Einkaufsstadt Friedrichshafen aus – etwa im Vergleich zu Ravensburg?

Zunächst mal ist die Häfler Innenstadt kleiner als viele andere. Wir haben 116 Geschäfte und eine Verkaufsfläche von 26 800 Quadratmetern. Ravensburg hat 65 000 Quadratmeter und 320 Läden. Das erzeugt Magnetwirkung über schiere Größe. Ravensburg hat eine alte, gewachsene, nicht zerbombte Altstadt. Friedrichshafen wurde nach dem Krieg sehr kleinteilig wiederaufgebaut. All das sind keine optimalen Wettbewerbsvoraussetzungen, all das kann man auch nicht mit einem „Fingerschnippen“ ändern. Ein Problem haben übrigens Friedrichshafen und Ravensburg gemeinsam: extrem hohe Mieten, die den Händlern zum Teil die Luft abschnüren.

Also alles schlecht im Hafen?

Nein, natürlich nicht. Wir haben dafür den See, wir haben einen guten Mix aus inhabergeführten Geschäften und Filialisten, das Bodensee-Center, die Nordstadt und bemerkenswerten Einzelhandel in den Stadtteilzentren. Und die Innenstadt von Friedrichshafen ist grüner als die von Ravensburg. Wir verfügen innerstädtisch über 17 Bäume je Hektar, Ravensburg hat neun.

Trotz all der Vorteile, trotz all der Aktivitäten: Der Ruf nach einer Belebung der Innenstadt wird immer lauter.

Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe der Kommunalpolitik. Insofern wird zu Recht gerufen. Aber: Gelingen kann das nur, wenn alle zusammenarbeiten. Da sind zunächst die Eigentümer. Sie müssen ihre Häuser, ihre Fassaden in Ordnung halten, Eigeninitiative ist auch notwendig. Die Händler sind für ein vielfältiges, einladendes Angebot verantwortlich und für Antworten auf die vielen Fragen, die der Online-Boom stellt. Und am allermeisten ist der Innenstadt geholfen, wenn unsere Bürger in unserer Stadt einkaufen und ihre Bestellungen im Internet deutlich reduzieren.

Und die Politik?

Die Politik muss den öffentlichen Raum gestalten: Möblierung, Begrünung, Parkplätze, Stadtmarketing.

Man hätte doch schon längst möblieren und begrünen können...

Da muss ich mich wiederholen. Der Gemeinderat hat beschlossen: erst der Uferpark, dann die Innenstadt. Noch im Dezember 2019 haben wir vorgeschlagen, ein Gesamtkonzept für die Innenstadt zu erstellen. Das ist von der Mehrheit der Räte abgelehnt worden. Gemäß Beschlusslage beginnen wir mit dem Adenauerplatz und dem Areal des ehemaligen Zolls, und daran anschließend folgt dann der gesamthafte Ansatz.

Spüren Sie eigentlich den nötigen Gemeinschaftsgeist, um die Innenstadt voranzubringen?

Am Spirit kann man immer arbeiten. Und ja, auch bei uns gibt es „Schlechtredner“, die an allem etwas auszusetzen haben. Ob das klug und richtig ist, steht auf einem anderen Blatt. Es reicht halt nicht, immer nur zu meckern und nach der Stadt beziehungsweise dem Staat zu rufen. Da sind ja Unternehmer am Werk. Die müssen dann auch was unternehmen. Das Gegenbeispiel ist die Allmandstraße. Hier haben sich auch die Anlieger ein Herz gefasst und Eigeninitiative gezeigt. Ein Vorher-Nachher-Vergleich zeigt: Zusammen mit der Stadt ist da was Tolles entstanden.