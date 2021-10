Bauarbeiten im Stadtgebiet

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist am Dienstag, 2. November, die stadtauswärts führende Fahrbahn der Friedrichstraße auf Höhe des Neubaus „Lukullum“ halbseitig gesperrt. Grund ist der Abbau des Baukrans. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt.

In der Maybachstraße und Albrechtstraße beginnen am Mittwoch, 3. November die Arbeiten für die provisorische Umgestaltung und die damit verbundene Begrünung beider Straßen. In der Albrechtstraße zwischen dem Tödiweg und der Säntisstraße werden mehrere unterschiedlich große Bauminseln gepflanzt. Auch im westlichen Teil der Maybachstraße im Umfeld der Einmündung in die Werastraße und im östlichen Teil der Maybachstaße auf Höhe der MTU werden mehrere Bäume gepflanzt. Für die Dauer der Arbeiten an den unterschiedlichen Stellen wird jeweils eine Fahrbahn gesperrt. Die gesamten Arbeiten dauern voraussichtlich bis 22. Dezember.

Wegen Verkehrssicherheitsmaßnahmen muss die Schmalholzstraße, die Verbindungsstraße von Raderach zum Obsthof Hutt, am Freitag, 29. Oktober halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt.

Die Tiefbauarbeiten im Ahornweg und im Forchenweg dauern noch bis 3. Dezember. Die Umleitung ist ausgeschildert. Radler und Fußgänger können die jeweiligen Bauabschnitte passieren.

Am Dienstag, 26. Oktober haben die Bauarbeiten an den Banketten im Reinachweg begonnen. Wegen zusätzlicher Arbeiten verlängert sich die Bauzeit. Noch bis 12. November ist der Reinachweg an einzelnen Tagen gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.