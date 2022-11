Bauarbeiten abgeschlossen – Sportfreunde Friedrichshafen spielen wieder zu Hause

Die Sportfreunde Friedrichshafen dürfen ihre Gegner in der Fußball-Kreisliga B wieder an der Waggershauser Straße empfangen. „Unser Ballfangzaun ist fertiggestellt“, schnaufte die Sportfreunde-Vorsitzende Anja Meissner durch. Im Verein sehnten sie das Ende der Bauarbeiten herbei. Für den B-Ligisten ist der Abschluss der Bauarbeiten nämlich gleichbedeutend mit der Aufhebung der Platzsperre: Da Bälle über das Seitenaus auf die Bundesstraße 31 gelangen konnten, durften die Sportfreunde ihren Platz seit August 2021 nicht mehr nutzen.

Eine schwere Zeit für den Verein

Insgesamt mussten die Sportfreunde nun ein Jahr, zwei Monate und elf Tage ausweichen. „Es war eine sehr schwere Zeit für unseren Verein“, sagt Meissner. Vor allem, da sich der Plan immer wieder änderte. Eigentlich sollte der Ballfangzaun schon im August 2021 stehen. „Ständig werden wir vertröstet“, beklagte Meissner im November 2021 im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Damals hoffte sie, dass die Sportfreunde dann im Juli 2022 wieder an der Waggershauser Straße trainieren und spielen können – aber auch daraus wurde nichts. Die Bestellung falscher Pfosten verzögerte die Fertigstellung des Ballfangzauns erneut. Bei Meißner flossen Tränen, Wut und Sprachlosigkeit machten sich bei ihr breit. Sie befürchtete, dass die Sportfreunde das komplette restliche Jahr 2022 ausweichen müssen. Zu ihrer Freude ging es dann aber doch schneller. Das Eintreffen des ersten Baggers sorgte für einen Schub – die Aussicht auf ein Ende des Nomadentums hob die Stimmung im gesamten Umfeld. Und diesmal kam auch nichts mehr dazwischen. „Das Wetter hat mitgemacht“, freute sich Meissner.

Die Sportfreunde dürfen nun wieder auf ihrem eigenem Platz trainieren und am vergangenen Sonntag trug der B-Ligist in der Staffel 3 auch sein erstes richtiges Heimspiel seit knapp zwei Jahren aus. Zu Hause verloren die Häfler mit 0:8 gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer FV Bad Waldsee. „Eigener Platz, eigene Kulisse: Manche fühlen sich wie neugeboren“, so Meissner. Durch die Rückkehr nach Hause erhofft sich die Vorsitzende einen positiven Effekt auf das Vereinsleben. Gleich an diesem Sonntag folgt für den A-Kader der Häfler das nächste Spiel auf dem Kunstrasenplatz an der Waggershauser Straße. Um 14.30 Uhr empfängt der Drittletzte den TSV Bodnegg.

Zum Saisonstart achtmal auswärts

Erst zum dritten Mal in dieser Saison schlüpfen die Sportfreunde in die Rolle als Gastgeber. Die Häfler durften aufgrund ihrer Sondersituation die ersten acht Partien auswärts bestreiten. So mussten die Sportfreunde in der Saison 2022/2023 lediglich zweimal ausweichen: Ein Ligaheimspiel spielten die Sportfreunde auf dem Kunstrasen des VfB Friedrichshafen und ein Bezirkspokalspiel fand beim TSV Fischbach statt. Beide Vereine unterstützten die Sportfreunde schon in der vorherigen Spielzeit, als eine komplette Saison von der Platzsperre betroffen war – dabei stellten sie dem Club keine Kosten in Rechnung. Auch der TSV Eriskirch – die Trainingskosten übernahm die Stadt Friedrichshafen – ließ den B-Ligisten auf seiner Anlage trainieren und spielen. „Ich bin den Häfler Vereinen unendlich dankbar. Das ist nicht selbstverständlich“, äußerte sich Meissner schon in der Vorsaison positiv über die Hilfe anderer Clubs.

Sportlich befinden sich die Sportfreunde im Umbruch. Vor der Saison gab es einen Trainerwechsel: Ein vierköpfiges Team um Kai Zimmermann ersetzte Erfolgscoach Marco Stark. Der Vizemeister, der den Aufstieg in der Relegation gegen den SV Kressbronn II verpasste, verlor zudem seine beiden Schlüsselspieler Veldan Salcinovic und Erhan Baki an den A-Ligisten SV Ettenkirch. Grundsätzlich veränderte sich das Gesicht der beiden Mannschaften sehr stark. „Wir haben 20 Neuzugänge gehabt“, meint Meissner. In der Kreisliga B3 haben die Sportfreunde mit den Spitzenplätzen nichts am Hut. Oben steht jedoch der B-Kader des 60 Jahre alten Vereins in der Staffel 4, sodass zumindest eine Mannschaft um den Aufstieg spielen könnte. Das bislang erfolgreiche Team fügte in der Vorwoche im ersten Heimspiel an der Waggershauser Straße dem Primus SG Argental II (2:1) die erste Saisonpleite zu und trifft am Sonntag auf den Vorletzten VfL Brochenzell III (12.30 Uhr).