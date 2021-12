Bau von Lehrerwohnungen in Uganda: Kirchengemeinde vom Bodensee spendet über 38 000 Euro

Mit insgesamt 38 697 Euro hat die katholische Kirchengemeinde St. Maria Jettenhausen den Bau von Lehrerwohnungen in der Partnergemeinde Kiziba/Uganda unterstützt. 2020 wurde das Projekt zusätzlich durch die Weihnachtsaktion der Schwäbischen Zeitung „Helfen macht Freude“ mit 4900 Euro gefördert. „Wir sind sehr dankbar, dass wir dieses Jahr wieder berücksichtigt werden“, freut sich Sieglinde Geßler im Gespräch mit Anton Fuchsloch und dankt allen Spenderinnen und Spendern auch im Namen der Schwestern vom Heiligen Kreuz und den Lehrkräften in Kibiza. Geßler ist im Ausschuss für Mission, Entwicklung und Frieden seit vielen Jahren treibende Kraft für die Partnerschaft.

Warum ist das Projekt Lehrerwohnungen so wichtig?

Die Förderung von Bildung ist ein Schwerpunkt der seit 30 Jahren bestehenden Partnerschaft. Kiziba ist eine ländliche, abgelegene Gemeinde. Die Menschen leben vorwiegend in einfachen Hütten ohne Wasser und Strom. Um qualifizierte Lehrer zu bekommen, ist es von entscheidendem Vorteil, wenn man ihnen Wohnungen anbieten kann. In der von Ordensschwestern geleiteten Grundschule werden etwa 300 Kinder unterrichtet. Für 75 Kinder haben Gemeindemitglieder von St. Maria Patenschaften übernommen.

Wofür wurden die Spenden bisher verwendet und wie weit ist der Bau fortgeschritten?

Für das Geld wurden vor allem Baumaterialien wie Zement, Steine und Holz gekauft sowie die Bauarbeiter entlohnt. Der Rohbau des eingeschossigen Hauses mit zehn Wohnungen steht. Mit den Spenden der SZ-Weihnachtsaktion 2020 konnten Türen und Fenster im Erdgeschoss eingebaut werden.

Wie geht es weiter?

Corona hat vieles erschwert. Uganda ist mit kurzen Unterbrechungen seit eineinhalb Jahren in einem strengen Lockdown. Krankenhäuser sind überfordert, Schulen geschlossen. Die Preise für Nahrungsmittel sind teilweise um das Doppelte gestiegen. Viele Lehrer und Eltern verloren ihre Jobs. Etliche private und kirchliche Schulträger sind bankrott. Mit dramatischen Folgen für die Bildung. Kibiza hat das große Glück, zuverlässige Hilfe von St. Maria zu bekommen. So wurde mit dem Schulgeld arbeitslosen Lehrern geholfen. Hilfsbedürftige Schüler bekamen Carepakete mit Lebensmitteln. Nun soll am 10. Januar 2022 die Schule wieder öffnen. Der Bau der Lehrerwohnungen kann weitergehen, nachdem die örtlichen Behörden ein weiteres Geschoss genehmigten.

Wie viel Geld benötigen die Schwestern, um den Bau fertigzustellen?

Nach Angaben von Schwester Gertrud fehlen noch etwa 40 000 Euro, um die 15 Wohnungen komplett fertigzustellen. Dieses Geld ist nötig, um den Innenausbau mit Wasser- und Elektroinstallation, Fliesen- und Malerarbeiten, Toiletten sowie eine Klärgrube zu finanzieren. Aus eigener Kraft werden die Schwestern das kaum schaffen. Sie sind weiter auf unsere Hilfe angewiesen.