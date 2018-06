Die Baukonjunktur brummt - und das schon seit einigen Jahren. Ein Abschwächen des Booms zeichnet sich bislang nicht ab. Eher das Gegenteil scheint der Fall. So interpretiert die Stadtverwaltung jedenfalls das Phänomen, dass sie auf Ausschreibungen für öffentliche Bauprojekte immer häufiger gar keine oder nur ein oder zwei Angebote erhält. Dafür gibt es aber wohl noch einen anderen Grund: den immer höher werdenden bürokratischen Aufwand bei öffentlichen Aufträgen.

Mit der Baukonjunktur hat die Stadtverwaltung vor ein paar Wochen begründet, warum sie das Graf-Zeppelin-Haus nun doch in Teilabschnitten sanieren lassen möchte. Noch vor einem Jahr hatte die Stadt angekündigt, das GZH für ein ganzes Jahr zu schließen, um alle anstehenden Arbeiten in einem Rutsch erledigen lassen zu können. Nun ist ihr das Risiko zu hoch, dass es dabei Probleme geben könnte.

Seit drei Jahren nehme die Stadtverwaltung unter anderem fehlende Ressourcen bei Architekten, Gutachtern und den ausführenden Firmen wahr, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Rathaus. Ein weiteres Zeichen des Bau-Booms seien „zunehmend Bauleistungen mit Mängeln, schleppende Mängelbeseitigung, Bauablaufstörungen und die negativen Folgen auf nachfolgende Gewerke“. Ferner berichtet die Stadtverwaltung, dass im Jahr 2017 bei 12,1 Prozent aller Ausschreibungen nur ein und bei 3,3 Prozent gar kein Angebot eingegangen sei. Im ersten Quartal 2018 hätten sich diese Quoten auf 16 und acht Prozent gesteigert, so dass es bei 24 Prozent der Ausschreibungen letztlich gar keinen Wettbewerb gegeben habe. 2015 war das bei 9,2 und 2016 bei 8,8 Prozent der Ausschreibungen der Fall.

Den roten Teppich ausrollen

Der Häfler Architekt Manuel Plösser, dessen Büro sehr viele öffentliche Bauvorhaben planerisch begleitet, beschreibt die Situation so: „Man muss fast schon einen roten Teppich ausrollen, wenn Angebote von qualifizierten Firmen abgegeben werden.“ Die Auftragslage für die Betriebe sei exzellent, weshalb sie sich aussuchen könnten, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Kriterien dafür seien zum Beispiel, ob sich ein Projekt als Werbeplattform eignet, ob es die Chance für Nachfolgeprojekte bietet – und natürlich, ob es lukrativ ist. Wenn ein Betrieb die Wahl habe zwischen einem öffentlichen Auftraggeber und einem privaten Investor, spiele oft aber auch noch etwas anderes eine Rolle: die oft langwierigen Entscheidungsprozesse und der bürokratische Aufwand bei öffentlichen Auftraggebern. „Ein privater Investor sagt Ja oder Nein, in einer Kommune müssen erst mal die Gremien überzeugt werden“, sagt Plösser. Den Verwaltungsaufwand, der mit öffentlichen Aufträgen einher geht, bezeichnet er als „Formularkrieg“. Als einfaches Beispiel nennt Manuel Plösser die Anschaffung eines Spielgerätes: „Ein Privatmann kauft sich eins und stellt es in den Garten. Handelt es sich um ein öffentlich eingesetztes Spielgerät, braucht es unter anderem Nachweise für Hersteller, Haltbarkeit, Fallschutz, Splitterschutz und gegebenenfalls – je nach Kommune – noch dafür, dass es sich um kein Tropenholz handelt.“

Headhunter wirbt Fachkräfte ab?

Im zunehmenden bürokratischen Aufwand sieht auch Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, ein gewichtiges Argument, das manchen Unternehmer angesichts der ohnehin prall gefüllten Auftragsbücher dazu veranlasst, auf öffentliche Aufträge zu verzichten. Und er nennt noch einen weiteren Grund: den Mangel an Fachkräften und Nachwuchs. „Die Unternehmen sind an ihren Kapazitätsgrenzen, könnten Leute einstellen, finden aber keine“, sagt er. Mittlerweile gebe es sogar Meldungen über Headhunter, die Fachkräfte gezielt abwerben - wobei ihm dazu aus dem Bodenseekreis zumindest in der Baubranche noch kein konkreter Fall bekannt sei. Dass auf der einen Seite die Auftragslage so gut und auf der anderen Seite der Mangel an Fachkräften und Nachwuchs so hoch sei, habe er so extrem wie jetzt bisher noch nie erlebt – weder in seiner jetztigen, noch in seiner früheren Funktion.