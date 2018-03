„Basta“ hält das Publikum ordentlich bei Laune

Der Bahnhof Fischbach ist am Freitagabend ausverkauft gewesen. Grund dafür: „Basta!“ Die Kölner A-cappella-Gruppe unterhielt das Publikum mit lustigen Unsinnssongs, gefühlvollen Balladen und gesellschaftsrelevanten Texten.

„Basta“, das sind William Wahl, René Overmann, Werner Adelmann, Arndt Schmöle und das neueste Bandmitglied Hannes Hermann. Ihr erster Auftritt am See kam bei den Fans, die bereits in Markdorf dabei waren, ebenso gut an wie bei Zuhörern, denen der Name „Basta“ bis dato kein Begriff war. A cappella ist Singen ohne Instrumente. Dabei singt ein Sänger den Part der Hauptstimme, wohingegen die anderen begleitend Melodien und Rhythmen übernehmen. „Das Tolle ist, dass nicht immer einer die Hauptstimme singt, sondern man abwechselnd jeden einzelnen Charakter kennenlernen kann“, sagte Gründungsmitglied William Wahl, aus dessen Feder die meisten Texte der Gruppe stammen.

Gute-Laune-Musik

Der Titel eines der Lieder des neuen Albums „Freizeichen“ ist Programm: „Gute-Laune-Musik!“ Fröhlich und ausgelassen schunkelten, klatschten und pfiffen die Zuhörer im Bahnhof mit. „Ich kannte die Gruppe vorher nicht, ein Bekannter hat uns mitgenommen, aber ich finde sie echt witzig und kurzweilig!“, schwärmte Matthias Draheim, der extra aus Konstanz angereist ist, um „Basta“ live zu erleben.

Ein Ständchen für Caroline

Aus Salem verschlug es Andrea Krämer und Caroline Stolz nach Fischbach. Die beiden singen selbst in einem Chor. Es war der Ehemann von Andrea Krämer, der die beiden Freundinnen auf „Basta“ aufmerksam gemacht hat: „Mein Mann kannte den WM-Song ,Gimme Hope Joachim’ und Caroline hat heute sogar Geburtstag, darum sind wir hier.“ Im Anschluss an das Konzert waren sich die fünf Männer aus Köln nicht zu schade, ein Geburtstagsständchen für Caroline Stolz anzustimmen.

Die Songs der Band haben nicht nur Ohrwurmpotenzial, sie binden das Publikum auch in die Show mit ein. So sollten die anwesenden Zuhörer aufmerksam nach Teekesselchen suchen: „Du solltest vorfahren, denn wir werden Vorfahren, wir werden nachkommen, denn wir wollen Nachkommen, denn Nachkommen kommen nicht von selber vor.“

Neben eigenen Songs covert „Basta“ auch. So wurde „Y.M.C.A.“ kurzerhand umgeschrieben zu „A.D.H.S.“, was sich grafisch gar nicht so leicht nachtanzen lässt, und als Zugabe gab es Marianne Rosenbergs „Er gehört zu mir“ in einer Herbert-Grönemeyer-Imitation. Nach dem Konzert stand die Band für Autogramme und kurze Gespräche zur Verfügung und der Gewinner der Tombola wurde verkündet.