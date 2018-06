Basketballteam vom See zieht positive Bilanz

Nach einer langen Vorbereitungsphase haben sich die BG Bodensee „Pirates“ auf ein Turnier in ihrer eigenen Halle gefreut. Insgesamt sieben Mannschaften nahmen laut Vereinsbericht daran teil. Die Pirates selbst stellten eine Herren- und eine U16-Mannschaft. Die Gäste waren die erste Mannschaft des TSB Ravensburg (Landesliga), die zweite Mannschaft der ScanPlus Baskets Elchingen (Landesliga), der VfL Kirchheim (Landesliga), die zweite Mannschaft des TSB Ravensburg (Kreisliga) und das LZ Vorarlberg (U16). Die Spielzeit pro Partie betrug zweimal 10 Minuten.

Das Turnier startete mit der Partie TSB Ravensburg gegen die „Pirates“-Herren. Der Landesligist konnte mit einem besseren Start in das Spiel überzeugen, in dem sich die BG in den ersten Minuten schwer tat. Obwohl die Gastgeber aufwachten und eine Aufholjagd starteten, ging das Spiel knapp verloren. Auch das zweite Spiel gegen VfL Kirchheim (Landesliga) sollte für die „Pirates“ keinen Sieg bringen. BG-Spielertrainer Thomas Häuptle verwies in seinen Ansprachen immer wieder darauf, das in der Vorbereitungsphase Erlernte umzusetzen. Trotz der Niederlagen war er in weiten Teilen zufrieden mit seiner Mannschaft. Im dritten Spiel der „Pirates“ blieb der vermeintliche Sieg gegen den Kreisligisten TSB Ravensburg 2 aus. Auch die abschließende Partie der „Pirates“ gegen Elchingen ging wegen der schweren Beine und mangelnder Konzentration verloren. In den spannenden Begegnungen zwischen den Landesligisten Ravensburg, Elchingen und Kirchheim konnten sich letztendlich die Ravensburger durchsetzen und feierten den Gewinn des Vorbereitungsturniers 2017, nachdem sie im Vorjahr im Finale scheiterten.

Trotz der Niederlagen fühlen sich die „Pirates“ gut auf die kommende Saison vorbereitet und werden bis zum Saisonstart weiter an sich arbeiten. Dieser findet am Sonntag, 1. Oktober, in der Carl-Gührer-Halle Tettnang statt. Dabei trifft die zweite Mannschaft um 15 Uhr auf den TB Sigmaringen, die erste Mannschaft um 17 Uhr auf den SB Heidenheim.