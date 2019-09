Fünf Mannschaften haben am Pirates-Cup, dem mittlerweile siebten Vorbereitungsturnier der BG Bodensee Pirates, teilgenommen. Die Pirates selbst stellten beide Herrenmannschaften aus der Bezirks- und Kreisliga. Die Gäste waren der Basketball Oberthurgau, SV Tomerdingen und TB Ruit Die Spielzeit pro Partie betrug zweimal zehn Minuten.

Das Turnier startete um 10 Uhr mit der Partie Oberthurgau gegen die Herren 2 der Pirates. Die Gastgeber wirkten in der ersten Halbzeit sehr verschlafen und unkonzentriert und so konnten die Oberthurgauer schnell deutlich in Führung gehen. In der zweiten Hälfte wirkten die Pirates wacher, konnten den Rückstand jedoch nicht mehr aufholen. So ging das erste Spiel am Morgen verloren.

Ungefähreder Sieg

Im zweiten Spiel traf der SV Tomerdingen auf die Herren 1 der Pirates. Die erste Mannschaft zeigte mit ihren erfahren und auch neuen, jungen Spielern, was sie kann. Schnell wurde ein Vorsprung herausgespielt, der bis zum Schluss verteidigt wurde. Der Sieg der Pirates war in diesem Spiel nie gefährdet.

Die Herren 2 der Pirates verloren an diesem Tag alle Spiele, was laut Pressemitteilung insbesondere der neuen Konstellation der Mannschaft geschuldet war. Die Herren 1 zeigten im weiteren Verlauf des Turniers gute Leistungen und in vielen Situationen funktionierten Spielzüge, die in der kommenden Saison ebenfalls eingesetzt werden. Außerdem wurde eine Full-court-Presse mehrfach erfolgreich angewendet. Von vier Spielen der Herren 1 ging somit nur ein Spiel gegen die Gäste aus Oberthurgau verloren.