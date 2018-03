Die Basketballer vom Bodensee haben gegen Biberach in der Bezirksliga mit 57:61 verloren. Nach der Pause kam der Bruch im Spiel der BG Bodensee.

Die Gäste vom Bodensee erwischten einen guten Start ins Spiel und erzielten sechs schnelle Punkte. Im Anschluss entwickelte sich ein wenig ansehnliches erstes Viertel, das 12:10 für die Pirates endete.

Im zweiten Viertel übernahm Daniel Walk die Offensive der Pirates. 14 der 16 Punkte in diesem Viertel kamen von ihm. Mit vier 3-Punkte-Würfen brachte er die Hausherren zur Verzweiflung. Trotz der guten Phase von Daniel Walk, konnten die Pirates kein Kapital daraus schlagen und gingen nur mit einer 3-Punkte-Führung in die Halbzeit.

Nach der Pause setzen die Pirates die Vorgaben aggressiver zu spielen auch prompt um und erzielten in fünf Minuten 13 Punkte. In den folgenden fünf Minuten erzielte die BG Bodensee nur vier Punkte und die Hausherren konnten in dieser Phase das Spiel drehen und zum ersten Mal in Führung gehen.

Auch im letzten Abschnitt überzeugten die Biberacher und konnten die Führung eine Minute vor Schluss bis auf zehn Punkte ausbauen. Am Ende mussten sich die Pirates knapp mit 61:57 geschlagen geben.

Trotz der Niederlage können die Pirates beruhigt in die letzten Spiele gehen. Seit dem letzten Wochenende haben sie ihr Minimalziel Klassenerhalt geschafft. Am Sonntag findet das letzte Heimspiel der Saison gegen die TSG Reutlingen 2 in Friedrichshafen statt.