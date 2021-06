Barmer öffnet Geschäftsstelle in Friedrichshafen

Die Mitarbeiter der Barmer-Geschäftsstelle in Friedrichshafen beraten ihre Kunden ab sofort wieder persönlich vor Ort. Möglich wird die Öffnung der Geschäftsstelle laut einer Mitteilung der Krankenkasse durch die anhaltend niedrige Inzidenz in der Region. Das Kundencenter in der Metzstraße 2 in Friedrichshafen kann montags bis mittwochs in der Zeit von 9 bis 17 Uhr besucht werden. Donnerstags öffnet die Geschäftsstelle von 9 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr. Um Wartezeiten möglichst zu vermeiden,wird weiterhin zur Vereinbarung eines individuellen Beratungstermins geraten, da wegen der Abstandsregeln nur eine begrenzte Anzahl anKunden die Geschäftsräume betreten können.