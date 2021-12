Bargeld aus Fitnessstudio gestohlen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 20 und 21 Uhr aus der Herrenumkleide eines Fitnessstudios in der Meistershofener Straße in Friedrichshafen eine beträchtliche Summe Bargeld samt Sporttasche gestohlen. Das 18-jährige Opfer verständigte die Polizei, als es den Diebstahl der Tasche und das Fehlen von mehreren Tausend Euro Bargeld bemerkte. Das Geld war dem jungen Mann nach derzeitigen Erkenntnissen zur Verwahrung von seinen Eltern gegeben worden, heißt es im Polizeibericht. Personen, die zur Tatzeit in dem Studio waren und etwas zum Verbleib der Tasche, einem Imitat des Herstellers Dior, oder des Geldes sagen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.