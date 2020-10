Ein 27-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr im Barbarossa-Kreisel eine 75-jährige Radfahrerin übersehen. Die Frau war laut Polizei vor ihm in dem Kreisel unterwegs. Der Autofahrer wollte die Ausfahrt in Richtung Flughafen nehmen und touchierte hierbei die Radlerin. Dadurch kam die 75-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, zu Fall und verletzte sich. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An Auto und Fahrrad entstand laut Polizeibericht ein Gesamtsachschaden von etwa 1300 Euro.