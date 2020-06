Barbara Mügel wäre 125 Jahre alt geworden

Barbara Mügel wäre am 21. Juni 125 Jahre alt geworden. Sie verstarb am 15. Oktober 1983 im Alter von 88 Jahren und ist auf dem Hauptfriedhof in Friedrichshafen begraben. Zum 125sten Geburtstag ehrt die Stadt Friedrichshafen Barbara Mügel mit Blumen auf ihrem Grab. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Demnach wurde Barbara Mügel 1895 in Bardenbach im Kreis Merzig/Trier geboren. Zusammen mit ihrem Mann, der Apotheker war, sicherte sie nach dem Krieg mit großem persönlichen Einsatz in der nahezu völlig zerstörten Stadt die Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln. Im Gebäude der früheren „Alte Apotheke“ in der Karlstraße, das 50 Jahre lang dem Ehepaar Mügel gehörte, befindet sich heute das SWR-Studio. Barbara Mügels soziales Engagement war vorbildlich: Sie unterstützte kirchliche und andere soziale Vorhaben. Am 15. Oktober 1983 starb sie in Friedrichshafen. Da ihr Mann bereits 1974 verstorben und der einzige Sohn Theo im Krieg gefallen war, hatte sie keine leiblichen Angehörigen mehr. Deshalb und weil ihr Friedrichshafen zu einer zweiten Heimat geworden war, vermachte sie ihr gesamtes Vermögen von rund drei Millionen Mark der Stadt Friedrichshafen. Um das Vermächtnis anzutreten, musste sich die Stadt verpflichten, das Geld ausschließlich für die Ausbildung und Entwicklungsförderung sowie die Erziehung behinderter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener einzusetzen.

Um diesem Wunsch nachzukommen, gründete die Stadt die Barbara-Mügel-Stiftung. Die Hilfsangebote der Stiftung sind vielfältig. Sie reichen von der Gewährung von Ausbildungshilfen und Ausbildungsdarlehen für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche über den Bau und die Unterhaltung von Begegnungs- und Erziehungsstätten, die Förderung von sozialen Einrichtungen, die sich um Kinder und Jugendliche mit Behinderung kümmern bis hin zu ganz individuellen Hilfen. Wichtig war es Barbara Mügel, dass mit ihrem Erbe Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven eröffnet werden.