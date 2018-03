Der „JazzPort“ Friedrichshafen lädt für Donnerstag, 29. März, ab 20.30 Uhr zur Oster-Session in die Foodbar Amicus im Fallenbrunnen ein. Zu Gast ist Barbara Klobe mit Piano und Gesang.

Pianistin und Sängerin Barbara Klobe hat klassisches Klavier in Trossingen und anschließend Jazz an der Frankfurter Musikwerkstatt studiert. Die vielseitig begabte, ausdrucksstarke Künstlerin hat mit dem Barbara Klobe Quartett, Girl Talk, B12, Harry’s Bar, LakeSide Art Jazz Orchestra, Peter Herbolzheimers und der Jam Factory Big Band konzertiert und CDs produziert, heißt es in einer Ankündigung. Als Pädagogin für Piano, Jazzcombo und Big Band unterrichtet sie an der Musikschule Tuttlingen.

Die Basis einer Session sind Standards und Jazz-Standards. In diesem Sinn wird der Abend von Barbara Klobe (Piano und Gesang) und ihrer Oster-Session Band mit Benjamin Engel (Saxophon), Arpi Ketterl (Bass) und Frank Denzinger (Drums) eröffnet. Danach laden Barbara Klobe und der „JazzPort“ Friedrichshafen alle Jazz-Musiker zu einer offenen Jam-Session ein. Bühne und Ambiente wir geboten, der musikalischen Entfaltung und spontanen Interaktion sollen keine Grenzen gesetzt werden. Der Verein weist darauf hin, Instrumente dafür selbst mitzubringen.