Barbara Junior zeigt ihre Werke im Kunsthaus Caserne

Das Kulturhaus Caserne zeigt die neuesten Arbeiten der Künstlerin Barbara Junior. Sie sind bis zum 15. Mai unter dem Motto „Meine Inspiration – Deine Wahrnehmung“ zu sehen. Zur Vernissage am Freitag, 6. Mai, um 19 Uhr in der Galerie Kunsthaus Caserne spricht Brigitte Meßmer. Musik macht Gitarrist Joe Späth aus Tübingen.

Zeichnen. Malen. Gestalten: Das gehört für Barbara Junior zu einem erfüllten Leben. Die in Friedrichshafen geborene Künstlerin geht ihrer Kreativität von Jugend an bis heute mit Verve nach. Während ihrer künstlerischen Arbeit entdeckte sie Anfang der 90er Jahre das Porzellanmalen für sich, 2004 die Acrylmalerei.

In ihrer Ausstellung „Meine Inspiration – Deine Wahrnehmung“ im Kunsthaus Caserne sind 25 ihrer frei und großflächig in Acryl gemalten Bilder, vorwiegend in den Formaten 80 auf 100 und 60 auf 60 zu sehen. Sie stehen in starkem Kontrast, bisweilen aber auch im harmonischen Dialog zu ihren filigranen Zeichnungen auf Porzellan und Tuschezeichnungen auf Papier, bei denen sie einen sehr feinen Metallstift verwendet.

Die Ausstellung im Kunsthaus Caserne ist vom 6. Mai bis 15. Mai zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Die Künstlerin wird in der Galerie wie folgt anwesend sein und lädt zum Gespräch ein: am 7., 8., 14. und 15. Mai.