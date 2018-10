Wenn ein Video im Internet außergewöhnlich oft angeschaut wird, sagt man heutzutage, es sei „viral gegangen“. Das heißt, das Video hat sich verbreitet, es wurde über soziale Netzwerke oder via Smartphone oder E-Mail von Mensch zu Mensch geschickt, fast so, wie sich ein biologischer Virus verbreitet. Einem Video, das Ende vergangenen Jahres von der Jugendabteilung des VfB Friedrichshafen ins Internet gestellt wurde, ist es so ergangen. Der Zusammenschnitt der Höhepunkte des MTU-Hallencups ging viral. Fast 6,4 Millionen Menschen haben das Video seitdem auf Youtube angeklickt. „Wir sind völlig von den Socken“, sagt Klaus Segelbacher, der den Cup seit 2003 für den VfB Friedrichshafen organisiert. „Dieses Turnier hat eine wahnsinnige Dimension erreicht.“

Am 1. und 2. Dezember findet in der ZF-Arena Friedrichshafen der nächste MTU-Hallencup statt. 24 Vereine, darunter die ganz Großen der Fußballszene wie etwa der FC Barcelona, Bayern München oder Manchester United treten dann wieder mit ihren U-15-Teams zum Hallenkick gegeneinander an. Gut fünf Wochen vor dem Turnier stehen die meisten Teilnehmer fest. So viel schon mal vorab: Der FC Barcelona ist wieder mit dabei. Ebenso wie Titelverteidiger Ajax Amsterdam. Die Fakten im Überblick.

Diese Teams sind 2018 dabei: Zu den deutschen Spitzenteams von Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, VfB Stuttgart und (zum ersten Mal) dem FC Augsburg, gesellen sich internationale Fußballriesen wie der FC Barcelona, Manchester United, Chelsea London, Benfica Lissabon, FC Arsenal, AC Milan und der Vorjahressieger Ajax Amsterdam. „Das ist die Crème de la Crème des europäischen Juniorenfußballs“, sagt Klaus Segelbacher stolz. Dass es ihm gelang, wieder so viele Topmannschaften nach Friedrichshafen zu holen, sei auch im 16. Jahr des MTU-Cups keine Selbstverständlichkeit. „Ich kämpfe jedes Jahr aufs Neue“, sagt er und verrät den Trick, mit dem er die Topmannschaften an den See holt: „Ich bin hartnäckig, aber ich versuche, nicht zu sehr zu nerven.“ Eine Gratwanderung sei das, sagt er. Wohl wahr.

Was ist mit den Clubs aus der Region? Zusätzlich zu den 16 Top-Teams werden wieder acht Jugendmannschaften aus Friedrichshafen und Umgebung an den Start gehen. Welche Vereine das sind, wird rund drei bis vier Wochen vor dem Turnier bekanntgegeben. „Wir werden ein paar Jungs und Mädels aus der Region sehr glücklich machen“, verspricht Segelbacher.

So läuft der MTU-Hallencup ab: Gespielt wird in vier Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften. Jede Gruppe besteht aus zwei regionalen, zwei nationalen und zwei internationalen Teams. „Das hat sich bewährt“, sagt Segelbacher. Am Samstag spielt jedes Team dann gegen seine Gruppengegner. Die vier Besten kommen weiter und machen am Sonntag den Turniersieger unter sich aus. „So ist garantiert, dass die Vereine aus der Region mal gegen die Großen spielen dürfen. Und trotzdem haben auch die Großen einen guten Vergleich untereinander“, erklärt Segelbacher. Das sei für Trainer wichtig – und für Talentsichter. „Beim MTU-Cup tummelt sich die Scouts“, sagt Segelbacher.

Im vergangenen Jahr gewann Ajax Amsterdam in einem spannenden Endspiel knapp mit 4:3 gegen Dinamo Zagreb.

Hier gibt es Tickets: Karten für den Hallencup gibt es ab Ende Oktober auf der Internetseite des Wettbewerbs (www.mtu-hallencup.de), außerdem in den Trends-Sport-Filialen in Friedrichshafen und Ravensburg sowie in der Postagentur Ailingen. Der Tageseintritt kostet für Erwachsene 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, Kinder bis 17 Jahre zahlen 7 Euro. Wer an beiden Tagen dabei sein möchte, zahlt 24 Euro (Erwachsene) oder 20 Euro (ermäßigt). Außerdem gibt es Team-Tickets für bis zu 20 Personen. Diese kosten je nach Alter des Teams zwischen 80 und 105 Euro.