Banker feilschen am Nachtflohmarkt für den guten Zweck

Sie sind hochmotiviert und fiebern ihrer Teilnahme am Häfler Nachtflohmarkt der Narrenzunft Seegockel entgegen: die Mitarbeiter Deutschen Bank in Friedrichshafen. Seit einigen Wochen tragen sie im Keller der Bankfiliale zusammen, was sie auf ihren Dachböden und Kellern finden und nicht mehr benötigen. Und so wartet neben einigen Kartons Schallplatten, die die Schwäbische Zeitung zur Verfügung stellt, eine alte Schreibmaschine, Inlineskates noch weiterer Trödel darauf, während des Flohmarkts zwischen dem 7. und 8. September an der Häfler Uferpromenade für den guten Zweck verkauft zu werden. „Wir spenden den Erlös an die Aktion Häfler Helfen“, berichtet Filialleiterin Jasmin Reisch (vierte von rechts). „Es ist uns wichtig, etwas für die Leute vor Ort zu machen.“ In Schichten stehen alle 15 Mitarbeiter der Filiale samt Freunden und Familie hinter dem Stand und hoffen auf kaufwillige Kundschaft. „Wer noch etwas zum Verkauf beisteuern möchte, darf uns die Dinge gerne vorbeibringen“, sagt Reisch. Entweder direkt während des Flohmarkts am Stand am Antonius-Eck oder zu den Öffnungszeiten in der Filiale in der Karlstraße 13. „Wir freuen uns über jede Unterstützung“, sagt Reisch. Foto: sap