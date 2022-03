Ballonspektakel bei Romanshorner Luftspielen am 23. April

Ein Ballonspektakel mit einem Konzert am Bodensee versprechen die beiden Veranstalter, die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt und die Historische Schifffahrt Bodensee, bei den Romanshorner Luftspielen. Diese finden am Samstag, 23. April, bei guter Witterung statt. Der Ausweichtermin ist eine Woche später am Samstag, 30. April.

Im Mittelpunkt des künstlerischen Großprojekts steht die soziale Skulptur „Euter“ – ein Heißluftballon in Form eines gigantischen Kuheuters. In Szene gesetzt wird die Aktion von der österreichischen Künstlerin Barbara Anna Husar. Mit beteiligt am Konzertereignis sind drei Bodenseeschiffe – das Kunst.schiff MS Oesterreich und die beiden Schweizer Schiffen MS St. Gallen und MS Säntis.