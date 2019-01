Balljungen beim Volleyball: SZ-Mitarbeiter lösen Wettschulden ein

Wettschulden sind Ehrenschulden: Martin Hennings, der Redaktionsleiter der „Schwäbischen Zeitung“ am Bodensee, hatte vor Saisonbeginn mit Vital Heynen, dem Trainer der Volleyballer des VfB Friedrichshafen, gewettet, dass zum Bundesligaspiel gegen Düren Anfang Dezember mindestens 999 Zuschauer mit Weihnachtsmützen in die ZF-Arena kommen würden. Weil es weniger waren, mussten Hennings und seine Kollegen gestern beim Champions-League-Spiel der Häfler Volleyballer gegen die russische Spitzenmannschaft Zenit Sankt Petersburg die Wisch- und Balljungenarbeit übernehmen. Insgesamt 13 Redaktions- und Verlagsmitarbeiter aus Friedrichshafen und der zentralen Sportredaktion in Ravensburg erledigten die ehrenvollen und wichtigen Aufgaben beim intensiven, aber am Ende klaren 0:3 (17:25, 20:25, 31:33) aus Häfler Sicht gerne. „Leider hat der VfB verloren. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht“, sagte Hennings.