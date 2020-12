Ballettklassiker gibt’s in diesem Jahr per Livestream

Es ist schon zu einer guten Tradition geworden, dass die Menschen, besonders in der Vorweihnachtszeit, in die Theater gehen und sich die beliebtesten Ballettklassiker aller Zeiten, wie „Schwanensee“ und „Nussknacker“ dort anschauen. Doch dieses Jahr sind wegen der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt und in meisten Ländern ist ein verschärfter Lockdown eingeführt worden. Die Weihnachtsstimmung soll aber gerettet werden. Deshalb wird Ballettfans eine besondere und exklusive Gelegenheit angeboten, die Ballettklassiker in ihren eigenen vier Wänden zu erleben.

Der diesjährige Treffpunkt ist ein virtueller Theatersaal. Online auf reservix.de finden per Livestream folgende Ballettaufführungen statt: Der „Nussknacker“ mit dem Moscow-Classic-Ballet tritt am Samstag, 19. Dezember, ab 20.15 Uhr und am Samstag, 26. Dezember, ab 17 Uhr auf. Zum Sylvester-Special am Donnerstag, 31. Dezember, ab 18 Uhr zeigt das Moscow-ClassicBallet „Schwanensee“. Tickets unter: https://www.reservix.de/veranstaltungskalender?q=Moscow+Classic+Ballet+ .