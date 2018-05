Das Eifman Ballett St. Petersburg zeigt am Dienstag, 8. Mai, und Mittwoch, 9. Mai, das Stück Eugen Onegin. Die Vorstellungen finden jeweils um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus statt. Begleitet wird das Ballettheater von der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz.

Im Jahr 1977 gründete Boris Eifman das Eifman Ballett St. Petersburg, damals noch unter dem Namen Neues Ballett Leningrad. Das Besondere an dieser Gründung: Das Ensemble wurde von Beginn an als Ballettheater für einen Choreografen konzipiert und entwickelt. Und das Konzept sei aufgegangen, wie es einer Pressemitteilung heißt. Das Eifman Ballett genieße heute weltweites Renommee nicht zuletzt dank seiner großartigen Technik, seiner Hingabe und seiner ausdrucksstarken Bühnenpräsenz. Eifman bezeichne seine Arbeiten als „psychologisches Ballett“, das vor allem die Geheimnisse der russischen Seele, aber auch des menschlichen Wesens allgemein, zu ergründen versucht.

Wenn er, was häufig der Fall ist, eine literarische Vorlage verwende, sei es Eifmans Ziel, etwas aus ihr herauszuarbeiten, was sich nur durch die Kunst des Tanzes ausdrücken lässt. Alexander Puschkins Versroman Eugen Onegin, ein Spiegel russischen Lebens der damaligen Zeit, habe er in die Gegenwart verlegt. Er umkreist dabei die Frage, welche der von Puschkin dargestellten russischen Charakteristika heute noch ihre Gültigkeit haben.

Zu Musik von Tschaikowsky, ergänzt durch Rockmusik von Alexander Sitkovetsky, hat er die Romanvorlage in kurzen, episodischen Szenen in die Gegenwart versetzt und auch inhaltlich eigene Akzente gesetzt. Dramatisches, erotisches und sehr dynamisches Tanztheater auf höchstem Niveau, zu erleben im Rahmen des Bodenseefestivals am Dienstag, 8. Mai und Mittwoch, 9. Mai, jeweils um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus.