Ballett wird zur vergnügten Plansch-Orgie

Der Fado gilt als Symbol Portugals, als Stimme der portugiesischen Seele, ein Gesang voller Gefühl, voller Sehnsucht, voller Leben. Daniel Cardoso, Gründer und künstlerischer Leiter des portugiesischen Quorum Ballets, hat ihn zum Gegenstand seiner Choreographie „Correr o Fado“ gemacht, mit der seine Truppe am Mittwoch und Donnerstag im Bahnhof Fischbach gastiert hat.

Winfried Neumann, Leiter des Städtischen Kulturbüros, ist hochzufrieden, das neu aufgelegte Tanz-Abo im Bahnhof Fischbach hat voll eingeschlagen. Nach dem erfolgreichen Auftakt mit dem Prager Ensemble „420People“ war auch diesmal der erste Abend sehr gut besetzt und der zweite ausverkauft. Die Zuschauer waren begeistert von dem ungewöhnlichen, unkonventionellen Tanzabend, bei dem Daniel Cardoso selbst mitgetanzt hat.

Vier Tänzerinnen und vier Tänzer bewegen sich auf der Bühne, und mit ihnen, teils am Rand, aber auch mittendrin die Sängerin Joana Melo, die den Abend mit wunderbar suggestivem, sehnsuchtsvollem Fado-Gesang erfüllt.

Vor der Bühne sitzen dazu drei Musiker mit Gitarre, portugiesischer Gitarre und Bassgitarre und tragen mit ihren typischen Klängen durch den Abend. Oft möchte man die Augen schließen und nur der Musik nachhängen, doch dann würde man ja die Bilder versäumen, die Cardoso dazu geschaffen hat und die die Tänzer so leicht und verspielt und geschmeidig und kraftvoll auf die Bühne bringen.

Den Fado laufen

„Correr o Fado“ heißt den Fado laufen, das heißt, die stille, zärtliche Seite mit einem raschen, lebhaften Tanz zu vereinen. Rasch wechseln die Szenen, mal zärtlich, mal von übermütiger, spielerischer Vitalität. In Ensembleszenen mit allen vier Paaren wie in der Fokussierung auf jeweils ein Paar, wobei die übrigen als Beobachter am Rand sitzen, tanzen sie, ziehen sich an, stoßen sich weg. Sie springen, drehen sich, lassen die Röcke wehen wie Blüten, die sich entfalten. Sie räkeln sich, rollen ab, heben einander hoch, rutschen kopfüber ab in ausgelassenem Spiel oder sie umkreisen sich zärtlich, necken einander, spielen mit Jacketts wie Toreros mit den Tüchern. Figuren bauen sich auf und lösen sich wieder auf. Und von Anfang an sind da die glasklaren gefüllten Wasserbehälter auf der Bühne, ein größerer und vier kleinere, auf denen sie kauern, über die sie abrollen und springen, die sie zuletzt abdecken.

Wasser als ein bedeutendes Element für Portugal ist hier mit einbezogen, erst nur visuell, dann als lebendiges Element, denn eine Tänzerin steigt ganz ein, aalt sich geschmeidig in der durchsichtigen Wanne, taucht ganz ein, wirft Wasserfontänen aus dem nassen Haar – ein langes, faszinierendes Solo. Ihm folgt noch einmal ein Ensembletanz voller Lebenslust, bis zuletzt alle mit dem Wasser spielen, Arme, Beine, Köpfe ins Wasser tauchen und mit einer vergnügten Plansch-Orgie, die das Wasser fast bis zu den Scheinwerfern aufspritzen lässt, enden.