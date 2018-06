Bald rollen die Bagger in Immenstaads „letztem Gewerbegebiet“

Das neue interkommunale Gewerbegebiet zwischen Immenstaad und Kluftern ist erschlossen. Damit die Ansiedlung neuer sowie die Erweiterung ortsbekannter Gewerbetreibender im Gebiet Steigwiesen II beginnen kann, verkündete Immenstaads Bürgermeister Johannes Henne am Freitagvormittag die offizielle Freigabe. Nun gilt es die Verträge zwischen den zehn Gewerbetreibenden und Gemeinde unter Dach und Fach zu bringen und in die konkretere Planung einzusteigen.

Eine noch einsame Ringstraße neben dem Materialwirtschaftszentrum der MTU bot die große Bühne für einen offiziellen Akt: Vor einer Vielzahl künftiger Gewerbetreibender und vertretern der benachbarten Betriebe schnitten Immenstaads Bürgermeister Johannes Henne, Klufterns Ortsvorsteher Michael Nachbaur, Immenstaads Ortsbaumeister Ulrich Kohler, Uwe Gast (Planungsbüro Weber Ingenieure) sowie Tobias Zwisler (Bauunternehmen Zwisler) das symbolische rote Band durch.

„Nach zehn Jahren Planung kann es heute losgehen“, verkündete ein strahlender Bürgermeister Henne. Neben der Schreinerei Dauwalter, die ihre Produktionsstraße um knapp 3500 Quadratmeter erweitern will, plant der Immenstaader Softwareentwickler Actico auf rund 11 000 Quadratmetern eine neue Firmenzentrale. Zudem baut das Ingenieur- und Architekturbüro Thomas Hendl aus Markdorf auf 2500 Quadratmetern, die Firma Elektrotechnik Martin zieht von Kluftern auf rund 1000 Quadratmeter und die Eventgastronomie Klink-Eberhard, die bereits im angrenzenden Gewerbegebiet Steigwiesen I angesiedelt ist, erweitert um 2000 Quadratmeter.

Neben einem von Immenstaader Investoren getragenen Innovations- und Gründerzentrum findet außerdem die junge Generation des Maler und Lackierbetriebs Füderer in Steigwiesen II ein neues zu Hause. Die Füderer GbR baut sich dort einen zweiten Standort auf. „Wir haben noch Platz“, warb Henne. Rund 13 000 Quadratmeter seien im neuen Gewerbegebiet noch zu haben. Eine Fläche, die es verantwortungsvoll zu vermarkten gelte. Denn „das Gewerbegebiet ist wahrscheinlich das letzte mögliche, das es in Immenstaad geben wird“, so Henne. (sap)