Bald heißt es Kilometer sammeln

Für Friedrichshafen haben sich zu Beginn dieser Woche bereits 43 Teams und 359 Radlerinnen und Radler für das Stadtradeln registriert, wie die Stadt mitteilt. Ab Samstag, 12. Juni, heißt es 21 Tage lang kräftig in die Pedale treten und allein oder im Team Kilometer sammeln. Alle, die in Friedrichshafen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, ruft die Stadt auf, beim Stadtradeln mitzumachen. Die Kilometer, die für Friedrichshafen gesammelt werden, fließen auch in den Bodenseekreis-Wert ein.

"Das Fahrrad besser in den Alltag integrieren"

„Stadtradeln“ soll Lust darauf machen, das Fahrrad besser in den Alltag zu integrieren und will für das Radfahren im Alltag oder in der Freizeit fit machen, begeistern und sich gleichzeitig aktiv für den Umweltschutz einsetzen, so die Pressemitteilung weiter.

In der Corona-Pandemie habe das Radfahren eine größere Bedeutung eingenommen: zum einen als Verkehrsmittel für die alltäglichen Strecken, zum anderen in der Freizeit. „Ich freue mich, wenn möglichst viele mitmachen. Egal ob alleine oder in einem Team, ob auf der Fahrt zur Arbeit oder zur Schule oder in der Freizeit. Jeder Kilometer zählt“, ruft Stefan Valentin, Projekt-Koordinator beim Stadtbauamt der Stadt Friedrichshafen auf.

Wer noch nicht registriert ist, kann dies über www.stadtradeln.de/friedrichshafen tun. Die Stadtradeln-Aktion dauert vom 12. Juni bis 2. Juli. Es ist auch möglich, sich zu registrieren, wenn die Aktion bereits begonnen hat.

Weitere Informationen und Fragen zur Stadtradeln-Aktion in Friedrichshafen beantwortet Stefan Valentin, Telefon 07541 203 4168, E-Mail s.valentin@friedrichshafen.de