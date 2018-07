Bald geht es von Friedrichshafen täglich nach Istanbul

Passagiere können ab März 2019 täglich vom Bodensee-Airport nach Istanbul fliegen. Die Fluggesellschaft Turkish Airlines baut ihr Angebot von derzeit vier Flügen pro Woche aus. Das teilt der Flughafen Friedrichshafen in einer Pressemitteilung mit. Zum Einsatz kommen auf der Strecke Boeing 737-800.

Die Verbindung sei äußerst wichtig für das gesamte Streckennetz. „Die Ankündigung von Turkish Airlines bedeutet, dass die Bodensee-Region wieder täglich mit einem der größten Drehkreuzflughäfen der Welt verbunden wird“, teilt Flughafenchef, Claus-Dieter Wehr mit.

Durch eine Verbindung am Morgen und am Abend können die Passagiere effizient nach Asien fliegen. Vom Flughafen Istanbul aus starten zahlreiche Verbindungen Richtung Abu Dhabi, Dubai, Shanghai oder Peking oder auch in andere türkische Städte.

Als Zielflughafen wird erstmals der neue Flughafen Istanbul angeflogen, der im Oktober dieses Jahres eröffnet werden soll. Der Flughafen soll mit einer Kapazität von jährlich bis zu 90 Millionen Passagieren und sechs Start- und Landebahnen der größte Flughafen der Welt werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Dort wird die türkische Fluggesellschaft künftig ihren neuen Heimatflughafen betreiben. Die Mitarbeiter am Bodensee-Airport gehen davon aus, dass ab kommenden Jahr rund 40 000 Passagiere von Friedrichshafen nach Istanbul fliegen werden. Vorrangig private Personen nutzen die Verbindung in die türkische Metropole.

Bis Sommer 2016 gab es bereits eine tägliche Verbindung nach Istanbul. Durch die Krise des Landes, die sich im Sommer 2016 immer mehr abzeichnete, sei, so ein Sprecher des Flughafens, die Flotte reduziert worden. „Die Nachfrage ist nun wieder da und die Strecke ist sehr gut ausgelastet. Deshalb haben wir uns darum bemüht, die tägliche Verbindung zurück zum Bodensee zu holen“, sagte er.

