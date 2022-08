Balanceakt auf einem Brett: Trendsport Stand-Up-Paddling

Wie die weißen Segel, die Motorboote und die unzähligen Badegäste gehört auch das Stand-Up-Paddling (SUP) mittlerweile zum gewohnten Erscheinungsbild des Bodensees.

SUP- und Surfschulen an Deutschlands größten Binnensee haben sich inzwischen ebenfalls auf den Boom eingestellt und bieten sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen Kurse rund um Paddeltechniken, einen stabilen Stand sowie das richtige Verhalten auf dem Wasser.

Unsere "Schwäbische.de"-Reporterin Larissa hat sich bisher noch nicht im "supen" versucht und sich deshalb bei der Surfschule Bodensee in Überlingen Tipps geholt, wie Stand-Up-Paddling auch ohne Vorerfahrung und mit möglichst wenig Kenter-Frust gelingt. Welche Erfahrungen sie gemacht hat, wo am Bodensee überall "gesupt" werden darf und zu welch unglaublichen Leistungen es andere in der Trendsportart bringen? Klickt euch oben durch, um es herausfinden.