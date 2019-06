Recht überschaubar war der Zuspruch bei der diesjährigen „Jobbörse für geflüchtete Menschen“ in der Aula der Hugo-Eckener-Schule Droste-Hülfshoff-Schule. Dennoch ein spannender Tag sowohl für die insgesamt 20 Aussteller und das rührige Organisationsteam, als auch für diejenigen Asylbewerber und Flüchtlinge jeglichen Alters, die kamen, um sich in ihrer beruflichen Orientierungsphase weiterzuentwickeln.

„Break-Dance oder Salsa tanzt man doch überall. Ich hätte mir schon mehr Resonanz gewünscht“, sagt etwa Thomas Schütze, Inhaber der Häfler Tanzschule No. 10. „Aber leider sind bisher keinerlei Gespräche zustande gekommen“, meint er enttäuscht. „Ich habe schon Auszubildende aus Afrika gehabt und durchaus gute Erfahrungen gemacht.“

Dass man vielfach händeringendend nach Fachkräften sucht, das wird von vielen Ausstellern deutlich gemacht. „Bei uns gibt es keinen trockenen Bürojob“, betont Nora Casseus, Ausbilderin im Parkhotel St. Leonhard in Überlingen. Von ihren derzeit 14 Auszubildenden haben zwei einen Migrationshintergrund.

Tipps aus jugendlicher erster Hand gibt’s für eventuelle Interessenten vom 21-jährigen Kochlehrling Nils Brüggemann und von Franziska Villegas Familie, 38-jährige Auszubildende zur Hotelfachfrau, die ursprünglich aus der Dominikanischen Republik stammt. „Ja, an die Arbeitszeiten muss man sich gewöhnen. Und die Ausbildung ist anstrengend – aber nicht anstrengender als bei anderen Berufen auch. Aber dafür ist unser Job sehr abwechslungsreich und macht viel Spaß.“ Mit diesen stichhaltigen Argumenten wollen sie das Interesse für einen Hotelberuf wecken.

Als „Bindeglied“ zwischen Geflüchteten und Unternehmen verstehen sich Isabel Wagner und Claudia Bissinger von der IHK Bodensee-Oberschwaben. „Diese spezielle Jobbörse hat sich in den vergangenen Jahren als konzentriertes Angebot bewährt“, sagen sie. Flüchtlinge und andere Menschen mit Migrationshintergrund hätten oft ganz andere Fragen und Bedürfnisse. Auch seitens der Betriebe gäbe es andere Fragestellungen, etwa bezüglich der Unterstützung der Unternehmen in der Sprachförderung.

Der 41-jährige Said Titah stammt aus Algerien und war dort „selbständiger Verkäufer“. Er informiert sich am Stand des „Instituts für soziale Berufe in Ravensburg“ und könnte sich gut vorstellen, sich etwa im Bereich der Altenpflege um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Er sucht das Gespräch mit Claudia Reiff. „Der Fachkräftebedarf an Altenpflegern, Erziehern und Heilerziehungspflegern ist groß“, weiß sie. Eine Aussage, die auch von Angelika Müller, stellvertretende Pflegedienstleiterin im Friedrichshafener Altenpflegeheim Karl-Olga-Haus, bestätigt wird.

Über Auszubildende als „Gärtner in Garten- und Landschaftsbau“ würde sich Martina Szabo von der gleichnamigen Landschaftsgärtnerei in Oberteuringen freuen. „Wir haben schon einige Flüchtlinge im Praktikum gehabt“, berichtet sie. „Allerdings ist unsere Arbeit ganzjährig draußen. Und unser Wetter ist für manche Menschen, die aus warmen Ländern stammen, eben doch gewöhnungsbedürftig. Weitere Probleme sind natürlich Sprache und Berufsschule.“

Einer wird fündig

Mahmoud Alsayed hat seinen Besuch bei der Jobbörse nicht bereut – ganz im Gegenteil. Der 29-jährige Syrer war in seiner Heimat Lehrer für arabische Sprache und Literatur. Er freut sich über die Möglichkeit, sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen. Mit Jugendlichen und Kindern zu arbeiten, das könnte er sich prima vorstellen, sagt er und schwärmt von einer Ausbildung zum „Heim- und Jugenderzieher“. „Ich glaube, ich habe hier meinen Traumberuf gefunden“, sagt er glücklich.