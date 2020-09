Bahnübergang in der Paulinenstraße ist im Oktober einige Tage gesperrt

Der Bahnübergang in der Paulinenstraße in Friedrichshafen ist wegen Arbeiten an den Gleisen ab Freitag, 2. Oktober, bis voraussichtlich Montag, 12. Oktober, gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert: Der Verkehr in Richtung Innenstadt von der Ravensburger Straße aus wird über die B 31, die Lindauer Straße und die Eckenerstraße geführt. Stadtauswärts fahrende Verkehrsteilnehmer in Richtung B 30 und B 31 werden über die Eckenerstraße und die Lindauer Straße auf die B 31 und von dort in die Ravensburger Straße geleitet. Die Fußgänger und Radfahrer werden auf dem jeweiligen gegenüberliegenden Geh- und Radweg ohne Umleitung an der Baumaßnahme vorbeigeleitet. Während der Bauarbeiten werden für die Arbeitsfläche fünf Parkplätze in der Konradinstraße abgesperrt und stehen nicht zum Parken zur Verfügung.