Bahnhofsmission startet besinnlich in die Adventszeit

Adventsfeier der Bahnhofsmission Friedrichshafen: Trotz aller Hektik sind laut Mitteilung in der Bahnhofshalle des Stadtbahnhofs Friedrichshafen die Freunde, Förderinnen und Gäste gemeinsam mit dem Team der Bahnhofsmission besinnlich in die Adventszeit gestartet (Foto: Bahnhofsmission). Im Anschluss daran zog das Team der Bahnhofsmission gemeinsam in seine Räume und vor das Gebäude. Dort hatten die Damen vom Inner wheel-Club bereits Punsch und Fingerfood vorbereitet. In den Gesichtern der Gäste konnte man die Freude über die wieder stattfindende Adventsfeier sehen.