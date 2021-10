Wenn jemand eine Reise tut, so kann er bekanntlich was erzählen. Und wenn sich jemand für die Deutsche Bahn als Transportmittel entscheidet, erlebt er Erzählenswertes oftmals nicht erst am Bestimmungsort, sondern bereits unterwegs. Im Extremfall sogar vor der Abfahrt. Ein bezugnehmendes Beispiel: Neulich sehr früh am Hauptbahnhof in Friedrichshafen. Von dort soll es auf Schienen nach Ulm, über Stuttgart weiter nach Hamburg und Lübeck gehen. Das Problem mit Ansage: Gleich der erste Zug hat so viel Verspätung, dass der Anschluss in Ulm weg ist.

Weil bei der Bahn naturgemäß viele Wege zum Ziel führen, rollt die Reise eben via Augsburg und Nürnberg nach Hamburg – und das zugegebenermaßen völlig entspannt. Durchaus irritierend ist allerdings: Während der Umleitung kommen wiederholt E-Mails von der DB an, die darüber informieren, wie viel Verspätung die Züge haben, die es ursprünglich sein sollten, wenn dann der erste Zug pünktlich in Friedrichshafen angekommen beziehungsweise abgefahren wäre. Ein wirklich bahnbrechender Service.