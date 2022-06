Bahn: Verspätungen und Teilausfälle zwischen Friedrichshafen und Lindau

Keinen ganz so reibungslosen Start in den zweiten Tag des Neun-Euro-Tickets gibt es am Donnerstagmorgen am Bodensee.

Wie die Bahn gegen 8.11 Uhr auf Twitter mitteilt, muss ein Signal auf der Strecke zwischen Friedrichshafen-Stadt und der Lindauer Insel repariert werden. Die Folge: Verspätungen und Teilausfälle. Die Züge aus Richtung Friedrichshafen enden und beginnen daher in Kressbronn, heißt es weiter.

Ersatzverkehr in Planung

Ein Ersatzverkehr zwischen der Lindauer Insel und Kressbronn sei eingerichtet und der erste Bus starte um 8.45 Uhr in Lindau, so die Meldung. Bisher gebe es keine Information zur Dauer der Störung.