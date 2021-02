Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Fischbach soll eingleisig bleiben

Bei einem zweigleisigen Ausbau vom Stadtbahnhof zum Bahnhof Fischbach müsse man mit Baukosten in Höhe von rund 105 Millionen Euro rechnen. Das kam laut einer Sitzungsvorlage für den Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU), der am Dienstag, 2. März, tagt, bei einer Prüfung einer Zweigleisigkeiten heraus. Die Verwaltung empfehle darum, vonseiten der Stadt keine weiteren eigenen Planungsvorgriffe in diese Richtung zu machen.

Die Stadtverwaltung hat prüfen lassen, ob beziehungsweise wie ein zweigleisiger Ausbau der Bodenseegürtelbahn vom Stadtbahnhof bis zum Haltepunkt Fischbach machbar wäre - inklusive Ermittlung der Kosten. Das hatte der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) Ende 2019 auf Antrag der Fraktionsgemeinschaft SPD/Die Linke beschlossen.

Neben der insgesamten, hohen Kosten gebe es noch weitere Probleme mit der Zweigeleisigkeit, heißt es in der Vorlage. Besondere Probleme würden beim Ortseingang in Fischbach auftreten, dort wären Eingriffe, auch Enteignungen, in bestehende Gärten und Grundstücke notwendig. In Manzell müsste man laut Vorlage drei Hauseigentümer enteignen, da das neue Gleis in Konflikt mit bestehenden Gebäuden käme. Mit dem Abriss der Schlossbrücke müsste ein denkmalgeschütztes Bauwerk abgerissen werden.

Da die erste getätigte Sondierung der Möglichkeiten schon gezeigt habe, dass ein zweigleisiger Ausbau der Strecken große Konflikte hervorrufe und schon die Planungskosten bei rund zwei Millionen Euro liegen, wird von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, auf eine eigene Planung zu verzichten, geht aus der Vorlage weiter hervor. Zumal die Bahn derzeit bereits ein Gesamtkonzept „Bodenseegürtelbahn“ bearbeite, bei dem die Stadt über den Interessenverband Bodenseegürtelbahn bereits mitfinanziert. Hier werden laut Vorlage auch Alternativen zur Zweigleisigkeit in diesem Abschnitt erarbeitet.

Neben der Zweigleisigkeit steht unter anderem auch der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für die Haushaltsjahre 2021/22 und die Beratung der Haushaltsanträge auf der Tagesordnung des Ausschusses.