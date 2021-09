Bahn-Nationencup: Silbermedaille für Laura Süßemilch

Beim Bahn-Nationencup in Cali (Kolumbien) hat Radsportlerin Laura Süßemilch einmal Silber gewonnen. Gelungen ist ihr das laut „rad-net.de“ in der Einerverfolgung – nur die US-Amerikanerin Lily Williams war schneller als Süßemilch.

Der Vorsprung von Williams auf die Deutsche, die Mitglied in den Vereinen RSV Seerose Friedrichshafen und RSC Biberach ist, war minimal. Im Großen Finale unterlag Süßemilch mit einer Zeit von 3:33,927 Minuten der US-Amerikanerin (3:33,268 Minuten) mit nur sieben Zehntelsekunden – und schrammte damit nur knapp an der Goldmedaille vorbei. nach Angaben von „rad-net.de“ gehörte die 24-jährige Ravensburgerin mit einer Zeit von 3:32,166 Minuten schon in der Qualifikation zu den schnellsten Fahrerinnen.

Rang vier für deutschen Frauen-Vierer

In Kolumbien war Süßemilch außerdem Teil des deutschen Frauen-Vierers und kämpfte gemeinsam mit Charlotte Becker, Lena Charlotte Reißner, Lea Lin Teutenberg um eine Spitzenplatzierung. Dabei sprang allerdings keine Medaille heraus. Das Kleine Finale verloren die Deutschen gegen das einheimische Team aus Kolumbien. „Die Kolumbianerinnen hatten das größere Stehvermögen und sicherten sich in 4:26,789 Minuten und mit elf Sekunden Vorsprung Rang drei“, heißt es im Bericht auf „rad-net.de“. Eine Teilnahme am Großen Finale verpasste das deutsche Bahnrad-Quartett: Nachdem das Team in der Qualifikation Bestzeit (4:29,370 Minuten) gefahren ist, verlor es trotz Steigerung auf 4:28,827 Minuten gegen Polen (4:28,118 Minuten).

Mit der Silbermedaille beim Nationencup in Kolumbien bestätigte Olympionikin Süßemilch ihre sehr gute Form.