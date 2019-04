Bahn modernisiert Häfler Stadtbahnhof erst ab 2021

Die eigentlich längst fällige Sanierung des Stadtbahnhofs mit dann barrierefreiem Zugang zu allen Bahnsteigen soll nun Mitte 2021 beginnen und bis zum Herbst 2023 dauern. Die Wahrscheinlichkeit, den Zeitplan diesmal einzuhalten, liegt nach Einschätzung der Deutschen Bahn bei 95 Prozent.

Michael Groh, verantwortlich für alle 700 Bahnhöfe in Baden-Württemberg, und der technische Leiter des Bahnhofsumbaus, Patric Kuhn, hatten wohl schon angenehmere berufliche Termine in ihrer Karriere. Am Dienstagnachmittag mussten sie den Stadträten des Bauausschusses nämlich erklären, warum sich das Projekt, das vor allem Barrierefreiheit zum Ziel hat, erneut verzögern wird. War im Jahr 2008 zunächst die Rede davon, dass im Jahr 2019 schon alles erledigt ist, war es dann lange der Plan, dass in diesem Jahr die Arbeiten zumindest beginnen werden. Dass all dies nicht der Fall ist, hat laut Groh zwei wesentliche Gründe: die Debatte über die Größe des Aufzugs am Beginn der Unterführung unter den Gleisen und vor allem ständig steigende Anforderungen in Sachen Lärmschutz. Um kein sehr aufwändiges Planfeststellungsverfahren einleiten zu müssen, habe man aufwändige Gutachten erstellen lassen zur Frage, welche Lärmbelästigung während der gut zweijährigen Bauzeit vor allem im angrenzenden Franziskuszentrum zu erwarten ist.

Die Verantwortlichen bei der Bahn gehen davon aus, mittlerweile alle nötigen Unterlagen beisammen zu haben. „Zu 95 Prozent“ komme man am Planfeststellungsverfahren vorbei und könne dann Mitte 2021 tatsächlich mit den Bauarbeiten beginnen.

Das ist seit Jahren geplant

Und das ist (schon länger) geplant: Alle fünf Gleise sollen künftig mit einem Aufzug und damit barrierefrei erreichbar sein, auch ein Teil der Treppenanlagen wird erneuert. Auf alle Bahnsteige soll man dann Fahrräder über eine Fahrradrinne schieben können. Die Bahnsteige sollen auf die aktuell übliche Höhe gebracht und verkürzt werden, Gleis 1 auf 250 Meter (bisher 368 Meter), Gleis 2/3 auf 364 Meter (bisher 450 Meter) und Gleis 4/5 auf 203 Meter (bisher 230 Meter).

Die Beleuchtung der Bahnsteige wird erneuert, die Dächer außer an Gleis eins verlängert (154 und 80 Meter, bisher 71 und 55 Meter). Die Unterführung unter den Gleisen wird renoviert (neuer Anstrich, neuer Boden, neue Beleuchtung), die Vitrinen an der westlichen Wand werden entfernt.

Verzögerung kostet Geld

Die gesamte Modernisierung wird 12,3 Millionen Euro kosten. Davon entfallen allein 2,7 Millionen auf die neuen Aufzugsanlagen. Die Stadt Friedrichshafen wird sich mit drei Millionen Euro beteiligen, vom Land Baden-Württemberg werden 1,1 Millionen Euro erwartetet. Bleiben etwa 8,2 Millionen Euro, die die Bahn übernehmen wird. Dass der Umbau nicht wie geplant zeitlich mit den Arbeiten zur Elektrifizierung der Südbahn verknüpft werden kann, macht die Maßnahme sicher nicht billiger. Denn dann ist der Bahnhof sowieso wochenlang geschlossen. Die – läuft alles rund – Mitte 2021 beginnenden Arbeiten werden laut Groh „unterm rollenden Rad“ laufen. Der Bahnkunde werde nur wenig Einschränkungen spüren.

Die Stadträte machten aus ihrem Ärger und ihrer Unzufriedenheit darüber, dass ich der Umbau des Stadtbahnhofs zum wiederholten Male verschiebt, keinen Hehl. Annedore Schmid (ÖDP) sprach von einem „prekären Zustand“, der einen mit Blick auf vergleichbare Anlagen in Österreich un der Schweiz „an Nachkriegsdeutschland denken“ lasse. Gerlinde Ajiboye-Ames (FDP) äußerte sich ebenso enttäuscht wie Ulrich Heliosch (Grüne). Und Heinz Tautkus (SPD) merkte an: „Die Bahn bleibt sich treu. Auch hier Verspätung.“ Nach Einschätzung des Ersten Bürgermeisters Stefan Köhler ist es angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung Friedrichshafens „an der Zeit“, dass der Stadtbahnhof saniert wird. „Wenn es jetzt erneut zu einer Verzögerung kommt, dann sollte der neue Fahrplan auf alle Fälle eingehalten werden.“

Peter Mohr (SPD) stellte in den Raum, dass die Verkürzung der Bahnsteige mit Blick auf mögliche künftige Verbindungen möglicherweise ein Fehler sei. Michael Groh entgegnete, dass man die Planungen an dem ausgerichtet habe, was in der Zukunft realistisch zu erwarten sei. Ein IC kann auch künftig in Friedrichshafen Halt machen, ein ICE nicht.

„Vereinigte Hüttenwerke“

Heinz Tautkus forderte die Stadtverwaltung auf, bei der Bahn darauf zu drängen, die ursprüngliche, symetrische Gestalt des Stadtbahnhofs wiederherzustellen. Ihm sind die Anbauten rechts vom Bahnhof ein Dorn im Auge. Tautkus nannte die Gebäude „Vereinigte Hüttenwerke“.

