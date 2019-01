Bagger rutscht in Hafenbecken: Bergung dauert fast zwölf Stunden

Bis in die späten Abendstunden hat die Bergung des Krans, der am Freitagmorgen gegen elf Uhr in das Fischbacher Hafenbecken gerutscht ist, gedauert. Eineinhalb Stunden hat es gedauert, bis der Kran aufgebaut war und der Bagger schließlich wieder an Land stand.

Das teilt die Feuerwehr mit. Um den Bagger aus dem Wasser zu ziehen, musste eine Spezialfirma aus Ulm mit einem 350 Tonnen schweren Kran anrücken. Bei dem Sturz und auch bei der Bergung ist nur wenig Öl in das Hafenbecken gelangt. Die Polizei ist am Freitagnachmittag davon ausgegangen, dass es sich bei dem ausgetretenen Stoff um Hydraulikflüssigkeit handelte.

Gegen 22.30 Uhr ist der Einsatz der Feuerwehr am Freitag beendet, (Foto: Michael Häfner)

„Beim Bergen haben wir aber gesehen, dass etwas Diesel aus dem Bagger gelaufen ist“, sagt Felix Engesser, der den Einsatz leitete. Am frühen Freitagmittag hatten die rund 18 Einsatzkräfte in Zusammenarbeit mit der Wasserbehörde des Landratsamts sowie der Wasserschutzpolizei Ölsperren ins Hafenbecken gelassen. „Diese bleiben noch bis nächste Woche im Wasser“, sagt Engesser.

Es sei aber alles sehr gut gelaufen. Der Diesel, der am Freitag ins Wasser gelaufen ist, konnte von der Feuerwehr abgesaugt werden.