Bär Benny unterstützt den Notfallnachsorgedienst und trocknet Tränen

Benny ist Helfer in der Not: Der tierische Begleiter des Notfallnachsorgediensts des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bleibt auch dann da, wenn sich die Helferinnen und Helfer des Teams am Ende ihres Einsatzes verabschieden. Benny ist ein Trösterbär, der gern gedrückt und bekuschelt werden möchte, der Tränen trocknen und prima zuhören kann

Passiert ein Unfall, ein Unglück oder ein medizinischer Notfall, dann sind sie da: die Helfer des Notfallnachsorgedienstes im DRK-Kreisverband Bodenseekreis und leisten Angehörigen, Augenzeugen oder Ersthelfern „Erste Hilfe für die Seele“. Und weil bei vielen dieser Einsätze Kinder und Jugendliche vor Ort sind, gibt es Benny – ein Freund in der Not. Er begleitet die Kinder und Jugendlichen selbstverständlich nach Hause, schreibt das DRK in einer Pressemitteilung.

Dass in jedem Notfallkoffer im Bodenseekreis immer ein Benny auf seinen Einsatz wartet, sei keine Selbstverständlichkeit. Denn das Team des DRK-Notfallnachsorgedienstes arbeitet ehrenamtlich. Der Dienst selbst finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Auch die Trösterbären sind eine Spende. Sie kommen vom Verein Kleine Patienten in Not, der deutschlandweit rund 800 Einrichtungen und Projekte kostenlos mit Bennys ausstattet.

Ralph Wendling, Vorsitzender des Vereins, reiste jüngst wieder gemeinsam mit 40 Bennys zum DRK-Kreisverband nach Friedrichshafen. Er übergab die Trösterbären an Franziska Trunz und Markus Klein vom Leitungsteam des Notfallnachsorgedienstes. Beide berichten von zahlreichen Situationen, in denen Benny helfen konnte, Kinder oder Jugendliche in ihrem ersten Schock, ihrer Verunsicherung oder Trauer aufzufangen.

Damit die Trösterbären gleichermaßen in kleine und größere Hände passen, gibt es sie in drei Größen, denn selbst ältere Jugendliche suchen Halt beim kuscheligen Bären, berichten die Mitarbeiter des Nachsorgedienstes. Weil auch der Verein Kleine Patienten auf Unterstützer angewiesen ist, besuchte der Vorsitzende am Bodensee auch die Josef-Wagner-Stiftung. Sie hat sich, laut Mitteilung, bereit erklärt, die Anschaffungskosten für jene 40 Trösterbären zu tragen.

Ralph Wendling erklärt, dass der Verein jeweils in der Region der Empfänger einen Sponsor für die Bären sucht. Und so finden dann rund 20 000 Bennys pro Jahr ein Zuhause. Und damit sie ihre neuen Freunde viele Jahre begleiten können, werden die Trösterbären nach deutschen Qualitätsstandards produziert, heißt es abschließend in der Medienmitteilung.