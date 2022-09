Bäder schließen: Zum Saisonabschluss gibt's ein Grillfest am See

Am Sonntag, 18. September, ist Schluss für diese Saison. Das Frei- und Seebad Fischbach, das Wellenfreibad in Ailingen und das Strandbad Friedrichshafen schließen ihre Tore und gehen in die Winterpause.

Bevor es aber im Strandbad so weit ist, müssen die Mieter noch die Saisonkabinen räumen und ihre Liegestühle abholen.

Bei schönem Wetter endet die Badesaison für die Strandbadgäste am Sonntag, 18. September mit einem Saisonabschluss-Grillfest.

Wer möchte kann ab 17 Uhr seinen eigenen Grill mitbringen und auf dem Gelände des Strandbades grillen und dabei den Sonnenuntergang genießen. Das Fest endet um 20 Uhr.

Wer seine Badeutensilien während der Saison im Strand in einer Dauerkabine untergebracht hatte, sollte diese bis zum Saisonende am Sonntag räumen.