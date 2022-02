Bäckereien verkaufen am Tag der Kinderhospizarbeit grüne Berliner

Gemeinsam mit Bäckereien im Landkreis Ravensburg und dem Bodenseekreis startet der ambulante Kinderhospizdienst Amalie am bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit am Donnerstag, 10. Februar, eine „grüne“ Aktion. Der Tag soll die Situation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzender Erkrankung und deren Familien aufzeigen sowie in der Gesellschaft ein Bewusstsein für die Kinderhospizarbeit schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung Liebenau.

Bäckereien der Region backen speziell für diesen Tag Berliner mit grün eingefärbtem Fondant, glasieren mit grün eingefärbter Schokolade oder tunken die Backware in grün eingefärbten Zucker. Ideengeberin für die Aktion war die Bäckergesellin Nicole Hiessl. Sie arbeitet seit vier Jahren als ehrenamtliche Hospizpatin bei Amalie. „Im Allgemeinen ist die Hospizarbeit mit dem Gedanken des Sterbens verknüpft, so die landläufige Meinung. Hospizarbeit ist jedoch auch pures Leben. Und dies wollen wir mit unseren Aktionen sichtbar machen“, wird Hiessl in der Mitteilung zitiert.

„Es sind schon einige Bäckereien ganz begeistert von der Idee und machen am 10. Februar mit. Bis jetzt bekommt man am Tag der Kinderhospizarbeit die grünen Berliner in den Bäckereien Diener, Frick, Steinhauser, Wandinger und in Stefans Bäckerladen. Es kommen im Laufe der Woche sicher noch ein paar dazu“, so Hiessl. Die teilnehmenden Bäckereien sind auf den Social-Media-Kanälen von Amalie und auf der Homepage www.kinderhospizdienst-amalie.org zu finden.

Wer grüne Berliner kauft, kann ein Foto vom oder mit dem Berliner knipsen und mit den Hashtags #tagderkinderhospizarbeit, #deutschlandleuchtetgrün, #kinderhospizberliner und #amaliekinderhospizdienst auf Facebook oder Instagram teilen.