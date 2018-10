Nach zwei 3:5-Auftaktniederlagen zum Saisonstart in Altshausen wollte die erste Badmintonmannschaft des VfB Friedrichshafen am Wochenende die ersten Punkte einfahren. Am Ende kamen die Federballer vom Bodensee erneut mit zwei 3:5-Auswärtsniederlagen nach Hause und teilen sich damit aktuell den untersten Tabellenplatz mit TuS Metzingen 3.

SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen 1 – VfB Friedrichshafen 1 (5:3) - Nach einer mehr als dreistündigen Autofahrt war die Sporthalle des Aufsteigers Hengstfeld-Wallhausen erreicht. Die Häfler traten erneut nicht in Vollbesetzung an, was sich vor allem in den Herrenpartien klar bemerkbar machte. Mit 21:14 und 21:17 setzten sich die Hengstfelder von der Haar/Bredl gegen Manuel Wild und Jan Boyde durch. Zeitgleich glich der VfB durch das gewonnene Damendoppel von Nathalie Grittner und Julia Ninno (5:21/12:21) aus. Ehe Ronald Schreiber und Torsten Kamp so richtig ins Spiel kamen, war das Match bereits verloren. Die Heimmannschaft ging damit in Führung.

Im zweiten Herreneinzel musste Torsten Kamp gegen Lukas Stoll beim 21:16 und 21:13 Federn lassen. Mannschaftführer Manuel Wild kämpfte sich vor allem in Satz zwei des ersten Herreneinzel durch viele lange Ballwechsel durch, ehe Patrick von der Haar die Partie mit 21:15 und 21:19 für sein Team entschied. Die Häfler verkürzten im Anschluss durch den Sieg von Jan Boyde im dritten Herreneinzel auf 2:4. Doch ging das hartumkämpfte Dameneinzel in der Verlängerung des dritten Satzes hauchdünn mit 25:23 an die Gastgeber aus Hengstfeld-Wallhausen. Der Sieg im Mixed durch Nathalie Grittner und Ronald Schreiber war am Ende nur Ergebniskosmetik – die Partie ging 3:5 verloren.

TSG Söflingen 1 – VfB Friedrichshafen 1 (5:3) - Die Abendpartie fand bei einem lang bekannten Gegner, dem TSG Söflingen statt. Als Ersatz für Torsten Kamp bekam der VfB durch Fabian Hokenmaier und Patrick Dern von der VfB-Zweiten Verstärkung. In ihrem Doppel gegen Markus Kindl/David Ebner konnten die Häfler erstmals Württembergliga-Luft schnuppern und wichtige Erfahrungswerte sammeln. Die Partie ging mit 21:13/21:9 an die TSG. Obwohl es in der Spielmitte des ersten Herrendoppels zwischenzeitlich ganz gut für die Häfler aussah, führten kleinere Unaufmerksamkeiten im Entscheidungssatz schlussendlich zu einem weiteren Punkteverlust. Mit 19:21/17:21 brachten die VfB-Damen (Grittner/Ninno) ihr Team danach wieder ins Spiel zurück. Manuel Wild führte lange in seinem Match gegen Falko Schmidt, bekam aber irgendwie den „Sack nicht zu“ und musste sich am Ende mit 21:18/21:17 dem Ulmer denkbar unglücklich geschlagen geben.

Ähnlich verlief die Partie für Jan Boyde im zweiten Herreneinzel. Auch hier setzte sich die TSG durch und markierte damit bereits den vierten Spielpunkt. Den spielentscheidenden fünften Zähler steuerte Dominik Kurz im dritten Herreneinzel gegen Ronald Schreiber bei, der konditionell ins Hintertreffen kam. Nathalie Grittner konnte ihr Dameneinzel gegen Sabine Ruß klar in zwei Sätzen gewinnen. Das Häfler Mixed markierte durch den Sieg erneut den Schlusspunkt zur 3:5-Niederlage.