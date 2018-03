Badmintonteam des VfB steht auf einem Abstiegsplatz

Die Badmintonmannschaft des VfB Friedrichshafen hat in der 2. Bundesliga beim Dritten Dillingen mit 2:5 verloren. Durch die Niederlage rutschte das Team auf den vorletzten Platz ab.

Die Häfler Mannschaft gewann das Herreneinzel eins und das Dameneinzel. Philipp Discher setzte sich gegen Florian Berchtenbreiter mit 3:0 (13:11, 11:3, 11:9) durch. Stefanie Matt besiegte Stefanie Romen mit 3:1 (11:8, 11:7, 3:11, 11:7). Alle anderen Partien gingen verloren.

Das Damendoppel zwischen den Häflern Nathalie Grittner/Stefanie Matt und Stephanie Romen/Annika Oliwa ging über die volle Distanz. Den fünften und entscheidenden Satz gewann das Duo aus Dillingen mit 13:11.

Was bedeutet die Niederlage? Der VfB Friedrichshafen rutschte in der Tabelle auf dem vorletzten Platz ab und das ist der erste Abstiegsplatz. Die Häfler haben 16 Punkte, Wiebelskirchen 18 (Platz acht und erster Nichtabstiegsplatz). Am Sonntag treffen beide Mannschaften in Friedrichshafen aufeinander (11 Uhr). Einen Tag zuvor gastiert der souveräne Spitzenreiter Bischmisheim (14 Uhr) in der VfB-Halle.

Es bleibt spannend bis zum letzten Ballwechsel. Die beiden letzten Teams steigen ab.