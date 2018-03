Badmintonteam des VfB gewinnt nur ein Spiel

Es hätten am Ende gegen Neubiberg/Ottobrunn auch drei Punkte sein können, doch das Badmintonteam des VfB Friedrichshafen ist nach dem 5:2-Sieg gegen Neubiberg/Ottobrunn glücklich über zwei Zähler. Am Sonntag folgte in Schordnorf die erwartete kalte Dusche.

„Wir hatten diesmal das Glück auf unserer Seite. Die Mannschaft hat sich aber dies im Training erarbeitet und deshalb ist der Sieg mehr als verdient“, sagte eine überglücklicher Mannschaftsführer Tobias Arenz. Vor allem die Punkte im ersten Herrendoppel und im Damendoppel hatte der VfB nicht auf der Rechnung. Philipp Discher und Björn Hagemeister boten Lucas Böhnisch und Martin Baatz Olsen einen harten Kampf. Nach dem Gewinn des ersten Satzes lagen die Häfler auf einmal mit 1.2 zurück. Das VfB-Duo zeigte eine starke Leistung, wehrte viele Bälle ab und blieb im Verwerten der eigenen Bälle eiskalt. Am Ende siegten Philipp Discher/Björn Hagemeister mit 3:2 (13:11, 9:11, 12.14, 11:9, 11:8).

Auch das Damendoppel war nichts für schwache Nerven. Nach dem Gewinn des ersten Satzes gegen Kathrin Hoffmann und Nicole Schnurrer verloren Janina Schumacher und Nathalie Grittner die Sätze zwei und drei deutlich. Danach war es Kampf um jeden Federball. Das engagierte Auftreten des VfB-Duos wurde belohnt. Janina Schumacher und Nathalie Grittner siegten mit 3:2 (11:6, 6:11, 5:11, 11:9, 12:10). 2:0 für den VfB, wer hätte das gegen diese starken Doppel gedacht.

Kein Glück hatten dagegen Tobias Arenz und Andreas Bühler im zweiten Herrendoppel gegen Julian Edhofer und Benjamin Dierks. Das Duo aus Neubiberg/Ottobrunn siegte mit 3:2 (11:8, 4:11, 12:10, 7:11, 11:8). Es war der erste Punkt der Gäste und es sollte aber nur noch einer dazukommen. Den holte am Ende Martin Baatz Olsen gegen Björn Hagemeister im 2. Herreneinzel in drei Sätzen (11:9, 11:7, 11:8). „Das Spiel war enger als es das Ergebnis vermuten lässt“, meinte Arenz.

Alle anderen Partien endeten zugunsten des VfB. Philipp Discher setzte sich im 1. Herreneinzel gegen Julian Edkofer mit 3:0 (12:10, 11:2, 11:8) durch. Janina Schumacher gewann das Dameneinzel gegen Kathrin Hoffmann mit 3:1 (11:5, 11:8, 5:11, 11:6). Den fünften Punkt steuerten Andreas Bühler/Nathalie Grittner im gemischten Doppel bei. Sie besiegten Luca Böhnisch/Nicole Schnurrer mit 3:0 (11:8, 11:7, 11:9).