Badmintonteam des VfB festigt Platz im Tabellenmittelfeld

Vergangenes Wochenende hat das erste Häfler Badmintonteam dank zweier Siege vor heimischem Publikum die Tabellenposition im Mittelfeld festigen können. Gegen Söflingen erspielte sich das Häfler Team um Kapitän Manuel Wild ein 5:3, gegen Hengstfeld-Wallhausen siegte der VfB 6:2.

VfB Friedrichshafen 1 - TSG Söflingen 1 5:3

Im Hinspiel war man Söflingen noch mit 3:5 unterlegen und wollte sich hierfür nun vor heimischem Publikum revanchieren. Dieses Vorhaben glückte von Anfang sehr gut, da alle drei Doppelpartien in zwei Gewinnsätzen gewonnen wurden. Wolf-Dieter Baier machte es an der Seite von Manuel Wild im ersten Herrendoppel äußerst spannend und überzeugte zu beiden Satzenden durch Nervenstärke und Risiko (22:20/22:20). Hofmann/Kamp siegten mit 21:15/21:16 gegen Kindl/Ebner, wobei sich der Söflinger Kindl im zweiten Satz den Fuß verdrehte und so auch das gemischte Doppel kampflos an den VfB ging. Damit hatten die Häfler bereits vier Punkte auf dem Konto. Annika Reuter steuerte im Anschluss durch ihren Zweisatzerfolg im Dameneinzel gegen Sabine Ruß den spielentscheidenden fünften Punkt bei. So waren am Ende die drei verlorenen Herreneinzel zwar ärgerlich, den Gesamtsieg von 5:3 gefährdeten sie allerdings nicht mehr.

VfB Friedrichshafen 1 - SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen 1 6:2

Die Abendpartie gegen Hengstfeld wurde mit 30 Gästen, die im Fanbus anreisten, begleitet. Davon unbeeindruckt startete der VfB erneut mit drei Siegen in den Doppelpartien, was die gegnerischen Anhänger ziemlich zum Schweigen brachte. Annika Reuter behielt im Match gegen Julia Wiedmann die Oberhand und bezwang die Hengstfelderin mit 26:24/15:21/21:6. Eine echte Glanzleistung legte Manuel Wild im ersten Herrendoppel gegen den noch größer gewachsenen Patrick von der Haar an den Tag. Nach gewonnenem ersten Durchgang diente der zweite Satz eher zum Verschnaufen und Kraftreserven-sammeln. Im Entscheidungssatz behielt Wild die Oberhand und brachte den Sieg nach Hause – ganz zur Freude aller Beteiligten, die ihm den verdienten Erfolg sehr gönnten. Spielpunkt sechs steuerte das Häfler Mixedteam Ronald Schreiber/Julia Ninno bei. Beide mussten über zwei Gewinnsätze gehen (21:11/18:21/21:13). Zwei Ehrenpunkte ließ man den Gästen dann doch noch zu, nachdem sowohl das zweite als auch dritte Herreneinzel von den Häflern jeweils in drei Gewinnsätzen geholt wurde.

Mit diesem Doppelerfolg rangieren die Häfler nun mit einem Drei-Punkte-Vorsprung vor den direkten Verfolgern Söflingen und Hengstfeld auf dem vierten Tabellenplatz der Badminton-Württemberg-Liga. Am 23. März stehen die nächsten beiden Auswärtspartien gegen Gerlingen und Mössingen auf dem Spielplan.